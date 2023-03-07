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    連環車禍！台中文心路8機車撞1團 5傷就醫

    台中市文心路昨晚有8輛機車撞成一團。（民眾提供）

    台中市文心路昨晚有8輛機車撞成一團。（民眾提供）

    2023/03/07 13:33

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區6日下班交通尖峰時段發生一起罕見的連環車禍，一輛機車不慎打滑後，因未保持行車安全距離，造成後方機車閃避不及碰撞，共有8輛機車撞成一團，並造成5人輕傷送醫，警方正調閱相關監視器畫面釐清發生經過。

    台中市第二分局6日晚間6點多接獲民眾報案，文心路四段198號前發生多輛機車追撞交通事故，經警方到場查處了解，現場為8輛機車連環撞交通事故，第一輛機車騎士黃男（25歲）自述，為閃避前方向左偏向機車而緊急煞車不慎打滑，致後方廖姓女騎士（23歲）煞車不及碰撞。

    因當時正值下班的交通尖峰時段，文心路上的車潮相當大，同時間廖女後方6輛機車，也因此緊急煞車不慎碰撞成一團（依序為24歲黃男、59歲廖男、25歲黃男、25歲凌女、19歲徐男、40歲周男），現場共5名騎士身體有多處擦挫傷、均自行就醫，幸無大礙。

    警方表示，8位機車騎士經呼氣酒測均未有飲酒情事，正積極調閱相關監視器畫面以釐清發生經過，詳細事故原因將由交通警察大隊分析研判。

    第二分局分局長楊川提醒民眾，行車上路應注意車前、道路等狀況，隨時採取必要防禦駕駛安全措施，並保持適當行車安全距離及間隔，建立正確用路觀念，才能減少交通事故發生、保障你我行車安全。

    台中市文心路昨晚有8輛機車撞成一團。（民眾提供）

    台中市文心路昨晚有8輛機車撞成一團。（民眾提供）

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