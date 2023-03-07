養鸚鵡把風！台中女賣茶當掩護 毒品界「虎克船長」被起訴

警方形容劉女是毒品界的「虎克船長」。（警方提供）

2023/03/07 13:34

〔記者許國楨／台中報導〕台中市劉姓女子為支付龐大的吸毒費用，利用兼職賣茶葉當掩護，向上游購毒後分裝到茶葉袋內掩人耳目販毒，甚至隨身帶著飼養的金剛鸚鵡當眼線「把風」，但最後仍不敵形容她是毒品界「女版虎克船長」的警方查緝到案，最近也被檢方依毒品罪起訴。

台中市刑大偵二隊去年逮捕多名毒蟲向上溯源，查出與男友住在北區的45歲劉姓女子，因自身染有毒癮，平日除販毒支付吸毒開銷，也兼職賣茶葉當掩護，為躲避查緝還特別養了一隻金剛鸚鵡，每次毒品交易時都帶在身邊當眼線，宛如「虎克船長」。

因鸚鵡發現有人接近即會發出尖叫，意圖靠鸚鵡把風警戒，隨時監看周遭有無警察或可疑人士出沒，此外，劉女車上隨身攜帶封口機及茶葉分裝袋，每次交易前都會用封口機把毒品封裝到茶葉分裝袋裡面，假裝是茶葉買賣，藉此掩人耳目，相當謹慎小心。

警方經過連月埋伏跟監後，去年6月間確認劉女從台北向上手取得毒品後，在台中市區截車抓人，當場查獲海洛因3.1公克、安非他命65公克、電子磅秤、封口機、茶葉分裝袋、真空包裝機、行動電話、現金2.85萬元等贓證物，劉女在警訊後時承認涉案，但堅持不提供上手，全案依毒品罪嫌移送台中地檢署後，檢方聲押獲准。

而該案經檢察官偵結後，認犯罪事證明確，近日依違反《毒品危害防制條例》提起公訴；警方呼籲，毒品為萬惡之源，全民公敵，切莫以身試法。台中市政府警察局刑事警察大隊為遏止毒品危害，亦將全力聚焦打擊上游製、販、運毒品等犯罪行為，維護無毒的優質治安環境。

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劉女與下游進行毒品交易時，隨身帶著飼養的金剛鸚鵡當眼線「把風」。（警方提供）

警方當街逮捕劉女。（警方提供）

警方查扣的毒品等贓證物。（警方提供）

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