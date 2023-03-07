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    世界棒球經典賽明台中開打 中市政會議今天「很棒球」

    世界棒球經典賽明台中開打，台中市政會議今天「很棒球」。（記者蘇孟娟攝）

    世界棒球經典賽明台中開打，台中市政會議今天「很棒球」。（記者蘇孟娟攝）

    2023/03/07 12:40

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕2023世界棒球經典賽（WBC）首輪A組預賽明天起將在台中洲際棒球場開打，A組賽事主辦城市台中市政府今召開市政會議，從市長盧秀燕到各局處首長，清一色著棒球隊球衣開會，盧秀燕說，台中準備好了，歡迎大家到台中看球。

    2023世界棒球經典賽（WBC）首輪A組預賽3月8日至12日將在台中洲際棒球場舉行，台灣隊將迎戰荷蘭、古巴、義大利、巴拿馬等隊。

    台中市運動局指出，第五屆WBC世界棒球經典賽全世界僅4座城市具有舉辦資格，包括台灣台中、日本東京、美國鳳凰城、邁阿密，台中市身為主辦城市之一，積極與主辦單位MLB、中華民國棒球協會籌備各項賽事工作，定期召開跨機關協調會議，包括外賓及外隊來台規劃、安全維護、城市行銷、觀光美食、交通服務、運動文化等面向進行籌備，全力以赴迎接賽事登場。

    8日開幕戰舉行前夕，台中市政府今召開市政會議，從市長盧秀燕到各局處首長，今日清一色穿上棒球球衣開會，每個局處首長自選球衣號碼，盧秀燕因連續2次競選台中市長都是抽中3號，挑選「3」號球衣。

    因是主辦局處，運動局長李昱叡穿上「1」號球衣，他強調，世界棒球經典賽A組預賽8日將在台中洲際棒球場開幕與開賽，市府局處長穿上球衣召開市政會議，除了表達歡迎世界球星到台中，也展現市府局處辦好活動的決心，呼籲全國球迷一起進場為中華隊加油。

    盧秀燕也指出，世界棒球經典賽是國際重要的棒球盛事，各國均派出不亞於奧運規格的選手參賽，像台灣與日本均召回在大聯盟的選手，顯示各國對球賽的重視及勢在必得的決心，也是「含金量」極高的國際賽事，市府至少費時一年全府動員，爭取大型賽事到台中舉辦的目的就是希望推廣運動並城市行銷，讓台中及台灣被看見。

    盧秀燕指出，估計會有10萬球迷進台中看球賽，明天賽事將開幕，「台中準備好了」，歡迎大家到台中看球賽，也來台中觀光旅遊。

    盧秀燕今穿著球衣頒獎並主持市政會議。（記者蘇孟娟攝）

    盧秀燕今穿著球衣頒獎並主持市政會議。（記者蘇孟娟攝）

    世界棒球經典賽明台中開打，台中市局處首長清一色穿球衣開市議會議。（記者蘇孟娟攝）

    世界棒球經典賽明台中開打，台中市局處首長清一色穿球衣開市議會議。（記者蘇孟娟攝）

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