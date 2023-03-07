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    首頁　>　臺中市

    身障停車格太多？台中市交通局：依規定2％劃設

    台中市政府交通局特別在部分路段如靠近學校-公園、醫院、診所、幼兒園等地優先設置（市府提供）

    台中市政府交通局特別在部分路段如靠近學校-公園、醫院、診所、幼兒園等地優先設置（市府提供）

    2023/03/07 13:37

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市因人口增加，停車格也一位難求，民眾遍尋不到停車位，卻發現許多身障、親子停車格空著，質疑有必要設如此多身障停車格嗎？台中市交通局長葉昭甫解釋，台中市目前路邊與路外停車場共劃設3596格身障車格及2050個親子車格，依規定置數量須2%比例劃設，請民眾一起打造有愛無礙的友善城市。

    身障停車格空太多？有市民表示，目前開到甘肅路二段的市立停車場，發現已無停車格，但4、5個身障停車格卻無人停，還有市民指出，同一條路上停車格數,有時路頭和路尾，各劃出兩個殘障停車位，卻不見身障朋友使用，使人不免心生質疑，為何要劃設如此多身障停車格？

    交通局長葉昭甫指出，台中市汽車路外加路邊14萬3272格，所劃設的殘障車位，目前路邊停車場設置1075格，路外停車場設置2521格，而劃設殘障車位的比例，是依規定來劃設。

    依據「台中市公有路邊停車場設置基準」第六條規定，身心障礙專用停車格位設置數量需符合「身心障礙者權益保護法」2%的規定辦理劃設。截至今年2月中旬，核發有效的身心障礙者專用停車位識別證，總計4萬7604張，民眾若違停路邊身心障礙專用停車位，可依道路交通管理處罰條例處1200元罰鍰。

    鄭姓身障者便表示，他因車禍造成頸椎受傷，7年來在家人鼓勵下努力復健，現已能開車上路，常到各停車場熱心測試身障車格，希望一般民眾不要佔用，因為身障者行動不便，若身障車位遭佔，因停車問題要花更多時間和體力，增加移動的困難度。

    葉昭甫表示，依規定路邊停車場並無要求設置親子車格，但交通局考量路邊也有使用親子車格的需求，所以在部分路段如靠近學校、公園、醫院、診所、幼兒園等地優先設置209格親子車格供民眾使用；對有民眾為圖方便或一時未察佔用親子車格，將依道路交通管理處罰處600元以上、1200元以下罰鍰。

    台中市政打造無障礙的友善城市，規劃的身障者與親子專用車格-是依規定停車格位設置（市府提供）

    台中市政打造無障礙的友善城市，規劃的身障者與親子專用車格-是依規定停車格位設置（市府提供）

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