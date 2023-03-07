藍營基層再喊話納入總統民調 盧秀燕這麼回

藍營南投敗選，基層再喊話總統民調應納入台中市長盧秀燕（前排左），今天盧秀燕再度堅決回應「我沒有規劃選總統」。（記者蘇孟娟攝）

2023/03/07 11:37

〔記者唐在馨、蘇孟娟／台中報導〕南投縣第二選區立委補選民進黨成功將藍天變綠地，綠營士氣大振，國民黨2024總統人選還混沌未明，讓藍營內部極憂心，六都藍營議員昨呼籲黨中央儘速確定總統候選人外，台中市議員再喊話黨中央，除朱、侯、郭等人外，也應將台中市長盧秀燕納入初選民調；對此，盧秀燕今天（7日）再回應「我沒有規劃選總統，副總統更不會，謝謝」。

藍營受南投立委補選失利衝擊，對於總統大選人選迄今看不到進度甚至整合跡象，憂佈局太慢影響選舉，促黨中央應儘快推出最強人選，儘管盧秀燕日前已正式表態對2024年的總統大選「沒有想過、沒有計畫」，但台中市議員李中、黃佳恬再提國民黨不是只有郭、侯、朱三人要參選，台中市長盧秀燕有底氣，促也應納初選民調人選。

盧秀燕今對此再次強調，「我沒有規劃選總統，副總統更不會，謝謝」。

日前盧秀燕被問及是否參選2024總統大或副手，以「成功不必在我、但團結一定有我」回應，更說，現在的國民黨和非綠的聯盟裡面，有蠻多不錯的人選，「他們比我更有意願來承擔」，她會給予祝福，並盡力於初選前後予以協助團結，這個工作對她來說更加有意義。

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