為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    藍營基層再喊話納入總統民調 盧秀燕這麼回

    藍營南投敗選，基層再喊話總統民調應納入台中市長盧秀燕（前排左），今天盧秀燕再度堅決回應「我沒有規劃選總統」。（記者蘇孟娟攝）

    藍營南投敗選，基層再喊話總統民調應納入台中市長盧秀燕（前排左），今天盧秀燕再度堅決回應「我沒有規劃選總統」。（記者蘇孟娟攝）

    2023/03/07 11:37

    〔記者唐在馨、蘇孟娟／台中報導〕南投縣第二選區立委補選民進黨成功將藍天變綠地，綠營士氣大振，國民黨2024總統人選還混沌未明，讓藍營內部極憂心，六都藍營議員昨呼籲黨中央儘速確定總統候選人外，台中市議員再喊話黨中央，除朱、侯、郭等人外，也應將台中市長盧秀燕納入初選民調；對此，盧秀燕今天（7日）再回應「我沒有規劃選總統，副總統更不會，謝謝」。

    藍營受南投立委補選失利衝擊，對於總統大選人選迄今看不到進度甚至整合跡象，憂佈局太慢影響選舉，促黨中央應儘快推出最強人選，儘管盧秀燕日前已正式表態對2024年的總統大選「沒有想過、沒有計畫」，但台中市議員李中、黃佳恬再提國民黨不是只有郭、侯、朱三人要參選，台中市長盧秀燕有底氣，促也應納初選民調人選。

    盧秀燕今對此再次強調，「我沒有規劃選總統，副總統更不會，謝謝」。

    日前盧秀燕被問及是否參選2024總統大或副手，以「成功不必在我、但團結一定有我」回應，更說，現在的國民黨和非綠的聯盟裡面，有蠻多不錯的人選，「他們比我更有意願來承擔」，她會給予祝福，並盡力於初選前後予以協助團結，這個工作對她來說更加有意義。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    張亞中拋「真金方案」 要求國民黨中央盡快確定總統提名規則
    2023/03/07 10:35

    張亞中拋「真金方案」 要求國民黨中央盡快確定總統提名規則
    南投敗選效應！國民黨議員：總統人選初選民調應納入盧秀燕
    2023/03/07 07:21

    南投敗選效應！國民黨議員：總統人選初選民調應納入盧秀燕

    玉山莒光盃邀你一起為台灣排球加油
    南投立委補選藍營落敗 南市國民黨議員籲：總統人選應儘速就定位
    2023/03/06 19:15

    南投立委補選藍營落敗 南市國民黨議員籲：總統人選應儘速就定位
    柯文哲4/8以總統候選人身份訪美 行程細節曝光
    2023/03/06 15:40

    柯文哲4/8以總統候選人身份訪美 行程細節曝光
    被藍營點名南投立委敗選戰犯 侯友宜：選舉是一時的
    2023/03/06 12:24

    被藍營點名南投立委敗選戰犯 侯友宜：選舉是一時的
    盧秀燕：選總統未打算 擔任副手不考慮
    2023/03/02 00:30

    盧秀燕：選總統未打算 擔任副手不考慮
    臺中市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播