南部水情惡化 中市府因應︰抗旱井88口、90處工地可抽取地下水

水情惡化，民進黨中市議員陳淑華要求市府未雨綢繆。（記者蘇金鳳攝）

2023/03/07 09:51

〔記者蘇金鳳／台中報導〕南部地區的水情持續惡化，讓台中市民想到2年的前的百年大旱不免心驚驚，民進黨市議員陳淑華、陳雅惠要求市府未雨綢繆，超前部署各項節水調度及抗旱整備作業，如善用再生水、工地地下水等，讓台中市即使再度面對旱災，也能確保民生用水充足；市府表示，統計台中目前可使用的抗旱井共88口，此外，台中市約有90處工地抽取地下水，空污警報時App推播工地灑洗，平時供民眾免費取用次級水。

都發局指出，已於去年3月1日明定工地有抽排水者應設置水資源再利用裝置，旱季期間，都發局配合經濟部水利署及市府水利局需求，媒合及要求設有取水口的在建工程工地完成Qwater及快濾筒等作為自來水第2水源，提供抗旱期間水資源多元取得，協助降低水源不足的問題。

水利局也指出，因應抗旱需求，中市府已開放福田、石岡壩、台中港、文山、水湳、廍子、新光、豐原、黎明等9座水資中心的回收水，提供市民、廠商等有需求者免費取用，每日可提供回收水量約10.67萬噸。

目前南部水情吃緊，比2021年的百年大旱更加嚴峻，水情燈號，台南地區是「減量供水」的橙、嘉義地區是「減壓供水」的黃、高雄地區是「水情提醒」的綠，8日起將調整為黃燈。

民進黨市議員陳淑華、陳雅惠表示，台中地區目前雖保持水情正常的藍燈，由於台灣每年的11月至次年4月屬於枯水期，若中部雨情再不佳，台中很可能就要再次缺水，許多市民也都擔心前年停水的事件再度發生。

中央災害應變中心已於3月1日成立，陳雅惠表示，遲不見市府提出相對因應之道，令人憂心忡忡。

陳雅惠說，2021年全台水情吃緊，當年台中市還不得不啟動「供5停2」分區供水，台中市的72處建築工地，開挖地基抽取地下水，供民眾自行前往取水使用，工地建築會完工，市府應不斷與新工地協調，一旦旱災再臨，就可馬上取得建築工地抽取的地下水，另外也要盤點台中市水井口數，取得水井資料，儲備地下水源，以備不時之需。

陳淑華要求市府立即檢測各深水井、全市自來水管線狀況，全市緊急供、配水計畫，水車、大水桶數量等等，避免缺水夢魘再現。

水情惡化，民進黨市議員陳雅惠要求市府要超前部署。（記者蘇金鳳攝）

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