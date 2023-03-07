禮讓黃國書選立委？民進黨基層分歧 有人擔心到睡不著

民進黨在中市六選區是否禮讓黃國書參選，基層兩派意見，有人坦言擔心到睡不著。（記者蘇金鳳攝）

2023/03/07 08:04

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨預計3月20至24日立委提名登記，但是綠營現今陷入台中市中西東南區第6選區究竟是自提候選人還是禮讓給現任基層實力雄厚的無黨籍立委黃國書，有基層黨員評估不管讓與不讓，基層都會炸鍋，更擔心一步錯恐將此席拱手讓給國民黨，大家充滿焦慮感，有人坦言睡不著覺。

民進黨中市黨部主委李天生表示，一切按照黨規定的程序在走，等到24日登記結束後，有人登記或多人登記，黨會有評估。

原本是民進黨籍的台中市第6選區立委黃國書在2015年參加補選，以4萬5千143票，得票率57.83%勝過國民黨的前副市長蕭家淇3萬2917票、得票率42.71%。

往後2016年到2020年的立委選舉，黃國書得票數愈來愈高，從9萬5725票增至11萬3千128票，黃國書不但穩定了綠營票也吸引了很多中間選民的票。

不過，2021年10月黃國書遭爆是國民黨線民，黃國書因此三退，退出新潮流、退出民進黨及不再參選，但是黃國書在沈寂一陣子後，去年更積極進行選民服務，對於中市長及市議員選舉，都力挺民進黨的候選人，在立法院全力配合民進黨團的運作。

但是，民進黨內是否要禮讓黃國書參選，卻出現兩派不同意見，同意禮讓者認為，應以大局為重，黃國書吸引很多中間選民，若黃不參選，黨派其他人參選，中間選民並不買單，可能會落選，另外，若是黃參選，黨另提名他人參選，第六選區席次一定讓給國民黨。

另一派反對禮讓黃國書參選，則認為一旦禮讓，無疑認定黃國書的行為可以原諒，此例一開，未來是否可原諒更多的線民？

有新系基層便表示，民進黨會尊重當時受害的中部新系大老意見，但是相信任何人遇到相同的事都會在意的。

眼見民進黨立委登記時間將至，前國防部長蔡明憲與多位本土社團召開記者會要力挺黃國書，也有人在市執會連署要支持黃國書參選，但是深綠本土也有人反對。

有黨員便表示，不管禮讓或者是不禮讓黃國書參選，基層都會炸鍋，該如何是好，他都急得睡不著覺了。

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