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    南投敗選效應！國民黨議員：總統人選初選民調應納入盧秀燕

    南投補選之失，基層炸鍋，中市國民黨議員要求盧秀燕也應納入總統人選初選民調（記者蘇金鳳攝）

    南投補選之失，基層炸鍋，中市國民黨議員要求盧秀燕也應納入總統人選初選民調（記者蘇金鳳攝）

    2023/03/07 07:21

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕南投二選區立委補選失利，新北市長侯友宜未在選前之夜出席，國民黨基層炸鍋，更擔心未來總統選舉有可能再度失利，國民黨台中市市議員李中、黃佳恬均表示，希望黨中央能夠儘速且積極的用初選且全民調方式產生總統人選，至於初選總統人選不應只是檯面上的侯友宜、郭台銘及朱立倫3人，要納入有意願的人選，認為中市長盧秀燕也應該納入。

    國民黨資深市議員李中表示，反對用徵召的方式產生國民黨的總統候選人，因為有些人會對黨中央所徵召的人選不服氣、不滿意，國民黨應該採用初選的方式，但不能搞一大堆的障礙，而且初選要愈早愈好。

    至於支持侯友宜、郭台銘及朱立倫那一位候選人？李中表示，國民黨不是只有這3人要參選，還有張亞中，還有趙少康也曾表示有意參選，此外，韓國瑜的支持者也呼籲韓國瑜出來選，他認為盧秀燕就很好，要求黨中央要辦初選不能只有侯友宜、郭台銘及朱立倫3人，要納入其他有意願的候選人。

    國民黨新進市議員黃佳恬便表示，南投立委補選失利讓人覺得主席朱立倫對人選太」靠勢」了，要求黨中央對總統產生人選的要積極的產生出來，不要拖拖拉拉，很多支持者都一直在問她，她更要求要採初選且全民調的方式產生總統候選人。

    至於心中支持總統候選人，她表示，「盧秀燕」，若盧秀燕不選，她會支持採用初選且全民調最高的候選人選總統。

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