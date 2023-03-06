金門警跨海攜手台中警 搗破海撈「900億」假投資博弈網站

警方直搗台中賭博網站，當場逮獲涉案嫌犯。（金門縣警局刑大提供）

2023/03/06 21:48

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣警察局網路巡查主動出擊，今天宣布與台中警方聯手偵破一起藏身於台中高級商辦大樓內，以「科技公司」為掩護，提供台灣彩券大樂透、六合彩、百家樂等下注假投資博弈網站，初估該站9個月內有效投注金額超過962億元，警方偵查告一段落後，會將涉案吳姓等10名嫌犯依賭博等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

縣警局刑事警察大隊表示，該網站也以「一條龍」服務，提供網站建置；根據現場查獲的博弈網站研發日誌、筆記資料及「入職考試專用試卷」，內容都是賭博網站開發如「退水」、「走飛」等專有名詞，還有賭博遊戲玩法、程式設計要點等，工作人員必須通過層層筆試才能續留公司，「專業」程度令人稱奇。

刑大表示，大隊的科技犯罪偵查組主動掃蕩網路賭博網站時，發現藏身於台中市精華地段1家「資訊科技公司」相當可疑，是以門衛森嚴的高級商業辦公大樓為掩護，從事假博弈網站開發及接受下注；專案小組長期跟監、蒐證，報請台中地檢署指揮偵辦。

金門刑大2月26日會同台中市政府警察局刑事警察大隊偵7隊、第6分局偵查隊、市政派出所、保安警察第2總隊刑事警察大隊，直搗該賭博機房，查扣涉案電腦主機15台、伺服器5台、手機13支、筆記電腦1台、監視器3台、賭博教學筆記本1批等贓證物詢後，當場查獲吳姓等10名嫌犯，詢後解送至台中地檢署偵辦。

刑大表示，該站提供台灣彩券大樂透、539、六合彩、天天樂及百家樂、紅黑輪盤、德州撲克等博弈遊戲，賭客透過網站ATM匯款，或以超商條碼及信用卡等方式完成繳款後進行下注，一旦賭客贏得大筆金額，就千方百計要求繼續下注。

專案小組深入追查發現，該資訊科技公司也假借軟體開發之名，為客戶量身打造各類賭博遊戲及娛樂城網站的建置，提供架接及管理服務；除在國內網路的娛樂城，客戶也遍及東南亞越南、泰國及菲律賓等國家，初步計算，從2022年6月到今年2月底查獲為止，該網站實際有效投注金額超過962億元。

專案小組發現，該公司人員十分「專業」，所屬的程式設計師、美工及客服人員提供「客製化」服務，依客戶需求仿造台彩大樂透、539、六合彩、天天樂設計開獎網站，開發各類真人百家樂及電子遊藝類博弈遊戲，也提供娛樂城網站建置及後續風險管控等服務，以「1條龍」方式包辦所有流程。

刑大副大隊長董紀宏說，法務部近日點名，博弈業者透過線上遊戲牟取暴利，已成為當今黑幫新興獲利的趨勢，衍生跨境詐欺、洗錢、組織犯罪問題嚴重，縣警局配合政府政策，針對此類型犯罪打擊不遺餘力，就是希望斬斷不法集團收入來源，根除其命脈，維護社會治安。

董紀宏說，近來盛行假借能提供精準預測線上賭博的「明牌」，佯稱投資能迅速獲利，其實就是詐騙賭客的手法，民眾切勿聽信。此外，經營賭博行為在台灣並未合法，凡為賭博網站拉客、客服、設計及維護賭博網站或美工人員，都將視為共犯。

金門、台中警方聯手查獲網路直播發牌機使用的攝影棚。（金門縣警局刑大提供）

警方直搗台中賭博機房，當場逮獲十名涉案嫌犯。（金門縣警局刑大提供）

警方直搗台中賭博機房，查扣涉案電腦主機、伺服器、手機、筆記電腦等贓證物。（金門縣警局刑大提供）

警方直搗台中賭博機房，當場查獲該處使用的樸克牌。（金門縣警局刑大提供）

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