台中綠營大老勸進黃國書再戰2024 新生代議員籲團結拚勝選

綠營地方大老今公開勸進立委黃國書再出馬參選2024立委引起關注。（記者蘇孟娟攝）

2023/03/06 20:03

〔記者蘇孟娟／台中報導〕南投立委補選，民進黨籍的蔡培慧成功逆轉勝，終結國民黨在南投縣長期勝選的版圖，讓綠營士氣大振，台中綠營地方大老關注立委之戰，針對台中第六選區（中西東南區）現任立委黃國書，因線民事件退出民進黨並表示不再參選，今20餘個在地社團意見領袖齊發聲，勸進黃國書出馬再戰；台中第六選區新生代市議員江肇國及黃守達對此則認為，團結拚勝選是最大公約數，尊重黨中央協調機制。

前國防部長、台圓文教基金會董事長蔡明憲憂藍營來勢洶洶，原綠席次恐難保，今號召20餘個民間社團意見領袖發表共同聲明，力勸前年因線民事件退出民進黨負起政治責任的現任立委黃國書出馬再戰，更呼籲民進黨中央體察選區民意，將黃國書納入初選民調對象，整合綠營最強人選拚出戰。

對此，江肇國指出，拚總統大選及立委勝選均是民進黨上下最大的期待，第六選區立委之戰民進黨由誰代表出戰，他尊重黨中央協調安排。

黃守達則指出，迎戰2024必須推最強人選是大家的共識，過去立委黃國書代表民進黨參選勝出，退黨後還是積極投入協助綠營，即使他現在已退黨，絕對是民進黨要合作的對象，基於團結本土陣營，他也建議黨中央應把黃國書納入初選考量人選名單，尊重黨中央協調產生機制。

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