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    台中社團勸進再戰2024立委 黃國書︰尊重民進黨中央規劃

    地方勸進再戰立委，黃國書今真情告白，他是犯過錯的人，「我沒有資格說個人意願」，感謝大家的盛情。（記者蘇孟娟攝）

    地方勸進再戰立委，黃國書今真情告白，他是犯過錯的人，「我沒有資格說個人意願」，感謝大家的盛情。（記者蘇孟娟攝）

    2023/03/06 19:39

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕南投立委補選，民進黨蔡培慧成功將藍天轉變綠地，地方士氣大振下，已開始著眼明年立委選舉佈局，台中地方人士再勸進台中第六選區（中西東南區）現任立委黃國書，盼他能再出馬角逐連任，面對地方盛情，黃國書今真情告白，他是犯過錯的人，「我沒有資格說個人意願」，感謝大家的盛情。

    台圓文教基金會董事長蔡明憲評估現行情勢，認為綠營仍首推黃國書勝選機率較高，今將號召包括台灣中社等多位民間領袖，發表共同連署聲明，希望勸進黃國書再次出馬參選立委，「守住綠營重要的一席立委」。

    面對地方人士的勸進聲，黃國書沉思後低調表示，之前幾次場合遇到蔡明憲或其他人士，確實傳達不少希望他再戰明年立委選戰的聲音，他尊重大家的意見，也很感謝大家的好意。

    黃國書說，他是跌過一大跤的人，感謝大家對他的心意，他尊重大家，但目前他沒有想法，他更沒辦法特別再說什麼。

    黃國書直言，他是犯過錯的人，「我沒有資格說個人意願」，更不能因為大家勸進，就又說要選，「一切仍應尊重民進黨中央的規劃」。

    黃國書還說，南投立委補選勝利，2024年的選戰對民進黨而言，仍是很大挑戰，現在最重要的是如何贏下總統大選及立委確保現有席次不掉，他會跟民進黨站在一起，但也不一定「非我不可」，只要有更適合的人選，他一定全力支持，他會在讓民進黨勝選的前提下，跟大家一起努力。

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