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    中彰投綠委共同提案 中部通勤月票499元、中市299元

    為鼓勵民眾多搭乘公車等公共運輸工具，何欣純等立委提案要求讓中部通勤通學月票價格定為499元，台中市區月票定為299元。（記者陳建志攝）

    為鼓勵民眾多搭乘公車等公共運輸工具，何欣純等立委提案要求讓中部通勤通學月票價格定為499元，台中市區月票定為299元。（記者陳建志攝）

    2023/03/06 19:16

    〔記者陳建志／台中報導〕立法院今天審議中央政府「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算」，何欣純立委與中彰投立委共同提案，要求交通部應加速推動中部地區公共運輸基礎建設，且和地方政府協調，讓中部通勤通學月票價格定為499元，台中市區月票定為299元，鼓勵民眾多多搭乘公共運輸；市府交通局則表示，目前尚未有明確的方案。

    「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算」中編列有補助地方政府推動通勤通學公共運輸票證方案，未來3年內合200億元，交通部提出「促進公共運輸使用方案」，預計將依北北基桃、中彰投苗、南高屏等各都會生活圈，分別規劃通勤月票措施，提供民眾通勤優惠。

    中彰投的立委包括何欣純、張廖萬堅、黃國書、莊競程、林靜儀、陳素月、陳秀寶、黃秀芳、羅美玲，以及南投補選剛當選的蔡培慧等人共同提案，要求讓中部通勤通學月票價格定為499元，台中市區月票定為299元，鼓勵中部民眾多多搭乘公共運輸。

    何欣純表示，以中部地區中彰投苗跨區通勤通學為例，從南投、彰化或苗栗到台中，每月通勤通學交通費用，皆須在1千元以上；同時台中市內每月山海線到市區的交通支出在2千元以上，且目前僅有1條捷運和2條台鐵山海線共3條軌道運輸，公共運輸相當缺乏、落後。

    因此為了提升民眾搭乘公共運輸的意願，主張將公車、捷運、台鐵、國道客運都納入民眾搭乘的公共運輸工具，由中央和市府協調出明確方案，鼓勵民眾搭乘公共運輸。

    市府交通局表示，為滿足民眾通勤需求，台中市將研議推出市境內的定期票，並針對往返中部縣市的民眾提供跨城際定期票等票種，後續待交通部公佈確切的提案原則後，交通局會再依據其原則提出計畫，以利中部地區民眾搭乘更便利。

    為鼓勵民眾多搭乘公車等公共運輸工具，何欣純等立委提案要求讓中部通勤通學月票價格定為499元，台中市區月票定為299元。（記者陳建志翻攝）

    為鼓勵民眾多搭乘公車等公共運輸工具，何欣純等立委提案要求讓中部通勤通學月票價格定為499元，台中市區月票定為299元。（記者陳建志翻攝）

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