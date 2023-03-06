台中20餘社團齊發聲明 促黃國書再戰立委「守住綠營重要一席」

台中20餘社團領袖齊發聲明，促立委黃國書再戰2024立委選舉。（記者蘇孟娟攝）

2023/03/06 18:06

〔記者蘇孟娟／台中報導〕南投立委補選，民進黨蔡培慧成功逆轉勝，終結國民黨在南投縣長期勝選的版圖，讓綠營士氣大振，面對2024大選在即，台中地方綠營大老關注立委之戰，針對台中第六選區（中西東南區）現任立委黃國書，因線民事件退出民進黨並表示不再連任，台圓文教基金會董事長蔡明憲憂藍營來勢洶洶，原綠席次恐難保，今號召20餘個民間社團意見領袖發表共同聲明，力勸進黃國書出馬再戰，「守住綠營重要的一席立委」，更呼籲民進黨中央體察選區民意，將黃國書納入初選民調對象，整合綠營最強人選拚出戰。

蔡明憲說，黃國書在戒嚴時代被迫當線民，也是時代下的受害者，他已第一時間坦承犯錯並勇於承擔政治責任，但黃國書退出民進黨後，去年九合一大選全心投入台中市長、議員到里長的各項輔選工作，甚至奔走苗栗、彰化、南投等地助選，始終跟民進黨站在一起，每個人都可能犯錯，他不曉得黃國書的想法，只是基於現況評估黃國書是極有勝算的人選，才決定公開力勸黃國書傾聽市民等聲音，大局當前，不能只考慮他自己，希望他勇敢再戰。

全國幼教聯合會理事長王超敏也帶來幼教界數千人的連署書，肯定黃國書在立法院爭取幼教資源、改善整體幼教環境不遺餘力，應繼續為民服務。

蔡明憲強調，他知道地方也有年輕優秀人才，只是勸進黃國書並建議民進黨中央初選機制列入黃國書考量，若黃國書民調不是最高，自然無話可說，但若黃國書民調最高，就應推出最強人選。

眾人發表聯合聲明書，強調2024大選本土陣營共同目標就是總統要贏，國會過半，籲請黃國書出馬再戰，為綠營守住台中舊市區最重要的一席立委；更建請民進黨中央體察選區民意，立委初選民調對象納入黃國書，整合綠營最強人選，迎戰來勢洶洶的對手。

今日參與連署者另包括台中市工商協進會理事長王連應、台中市夏娃安全協會理事長邱淑婷、台中市夏娃安全協會前理事長林慧玲、台中市婦女發展協會創會理事長魏淑珠、前民進黨台中市黨部評召陳基明、海洋之聲廣播協會理事長張志梅、中興大學榮譽教授蔡東杰、中華民國運動彩券經銷商商業同業公會理事長何昱奇、台灣醫界聯盟基金會董事林振廷、台灣婦女團體全國聯合會副理事長王瓊枝、台中公義行動教會牧師張顯爵等。

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