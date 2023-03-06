台中太平枇杷節開跑 好吃枇杷上市囉！

太平枇杷進入盛產期，今年受氣候影響產量減少，但甜度、口感等品質不輸往年。 （記者陳建志攝）

2023/03/06 16:48

〔記者陳建志／台中報導〕太平枇杷節邁入第21年，太平區公所、太平區農會今天召開太平枇杷節記者會，宣告今年太平枇杷節開跑，今年安排枇杷野餐同樂會、枇杷親子健行活動、枇杷評鑑、枇杷產業文化活動等系列活動，太平區農會則表示，受到去年底低溫和今年春雨少影響，今年枇杷產量減少，果粒也較小，不過甜度和口感不輸往年，歡迎大家多多選購品嘗。

太平區長許貴芳表示，太平區公所和農會從2003年開始舉辦太平枇杷節，今年已邁入第21屆，強調太平頭汴坑是台灣枇杷最早發源地，產出的枇杷風味甜美多汁，果肉細緻爽口，一直是優質枇杷的首選，目前已進入枇杷的盛產期，特別舉辦枇杷節系列活動行銷太平枇杷。

許貴芳表示，今年共規劃4場枇杷節系列活動，3月11日舉辦枇杷野餐同樂會，現場進行「枇杷野餐佈置競賽」完成可獲得3斤枇杷等獎品；3月18日枇杷親子健行活動，從太平「聖和宮」出發，漫步太平區新秘徑「聖大健行步道」；3月23日舉辦「枇杷評鑑會」，展示鮮美碩大特級枇杷；3月26日在太平育賢停車場舉辦「枇杷產業文化活動」，現場舉行枇杷特賣。

另外，從3月18日至4月19日推出「農遊太平」活動，走讀太平蝙蝠洞、古農莊、買菸場、車籠埔300年大樟樹等知名景點，還能參與枇杷生態導覽及栽培管理作業。

太平農會總幹事余文欽表示，去年12月中旬受寒流影響，部分枇杷幼果落果及授粉著果不良，使得套袋量及果粒數降低，造成今年枇杷產量減少；枇杷產銷班第6班班員黃濬昶則說，因今年幾乎沒有春雨，在雨量不足下，今年果粒偏小，不過在持續肥培管理及照料下，整體枇杷品質不輸往年，從即日起至4月上旬為太平枇杷盛產期，歡迎大家來品嚐。

太平枇杷節邁入第21屆，太平區長許貴芳（右八）、太平農會總幹事余文欽（左六）等人今天宣布太平枇杷節開跑。（記者陳建志攝）

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