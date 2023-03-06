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    首頁　>　臺中市

    中捷藍線13站18處聯開 部分地主盼提高容積待協調

    台中捷運共有20站，市府要在其中13站共18處做聯合開發。（中市府提供）

    台中捷運共有20站，市府要在其中13站共18處做聯合開發。（中市府提供）

    2023/03/06 16:03

    〔記者唐在馨／台中報導〕台中捷運藍線目前進入都市計畫變更審議，市府在全長24.8公里的路線，共20座車站中，規劃設計了高達13站18處的聯開，目前公聽會結束，包括賓士及中油共有6處明確反對，但也有地主希望提高容積，最後仍待進一步協調。

    捷運藍線全長24.8公里，規劃西起台中港，沿台灣大道串聯沙鹿火車站、市政府、台中火車站，東至台糖生態園區，共有高架車站8座、地下車站12座，共設有20座車站以及1座機廠，目前經交通部審查通過，待行政院審查，交總經費1615.14億，中央分擔675.59億元，地方則自籌939.55億元，比109年的1329億約增加286億元，但還要經過行政院審查通過。

    據分析，因為藍線經費太高，也因為路線很長，這次交通局一口氣規劃了13站18處的聯開，希望藉由聯合開發提高自償率，也帶來財源，但目前開完公聽會，仍有不少地主有意見。

    其中，包括B2-1站近梧棲國小的民地，B7-1近弘光大學的部份地主（部份人同意），B14-1及-2的中華賓士及中油反對，B15-1靠近忠明國小的民地地主反對，B17-1茄苳公園對面地主反對，但例如B13-1秋紅谷對面地主未反對，但希望爭取住變商容積及危老獎勵，B12-1的統聯要求提高容積率，而B19-1地主則直接要求容積到百分之八百。

    市府表示，雖然目前表達意見時間已過，仍有多處未收到反對意見，但照理仍可隨時表達，一切待送都市計畫委員會審議，交通局也說會持續與地主溝通，尋求雙贏。

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