校名不雅！ 台中大里「健民」國小將更名「竹仔坑」國小

大里區健民國小因發音不雅等原因，社區和學校推動更名，市府教育局已正式核准從今年8月1日起更名為「竹仔坑國小」。（記者陳建志攝）

2023/03/06 15:54

〔記者陳建志／台中報導〕台中大里區「健民國小」，因當地古地名為「竹仔坑」，加上「健民」發音似「賤民」不雅，社區和學校發起更名為「竹仔坑國小」，經學校校務會議、家長代表大會決議通過，並在社區召開公聽會凝聚共識後，向市府教育局提出申請，本月2日獲得市府行文同意，師生、鄉親得知都很高興，預計今年8月1日正式更名掛牌。

大里健民國小張家馨校長表示，2020年時大里竹仔坑社區發展協會提案推動健民國小更名，經學校校務會議、家長代表大會決議通過，市議員李天生也在議會質詢反映地方鄉親更名意願後，地方各界籌組「學校更名推動小組」，在完成更名計劃書、召開社區公聽會，凝聚各方應見後，於去年底正式提出申請。

更名推動小組提出3點更名理由，分別是彰顯在地特色、形塑正向意義及建構文化認同。更名最主要原因是「竹仔坑」為當地古地名，廣為多數人熟悉；再來「健民」發音不雅，諧音像「賤民」，要求比照「健仁國小」更名「四張犁國小」案例辦理更名；同時更名後校名長存，可以讓大家重新審視地方歷史，凝聚社區意識，建構鄉土文化認同。

經社區及學校積極推動，市府教育局在本月2日正式行文同意從112學年度起更名為「大里區竹仔坑國民小學」。

張家馨校長表示，在市府核准同意後，接著計劃辨理印鑑、官防、保管專戶、建物保存登記等更名作業，預計8月1更名掛牌，同時一併舉辨校門、警衛室重建暨周邊環境整建工程完工典禮。

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