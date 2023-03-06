男逆向騎車被叭不爽亮榔頭 和解後竟不付錢又神隱

黃姓男子逆向騎車被翁男按喇叭不爽，拿出榔頭走向翁男，事後警方依涉嫌恐嚇、妨害自由移送法辦。（擷取自社會事交通版）

2023/03/06 14:16

〔記者陳建志／台中報導〕台中太平一名翁姓男子（32歲），去年5月騎車經太平長億路時，差點撞到逆向騎車的黃姓男子（39歲），翁男按喇叭示意違規，黃男不爽被叭停車亮榔頭驅前理論，雙方發生口角，經警方送辦後，上週法院開庭雙方以3000元和解，沒想到黃男隔天卻神隱，翁男一氣之下將影片PO網，並勸大家遇到此類行車糾紛千萬別心軟要告到底。

這起行車糾紛發生在去年5月30日下午5點左右，當時翁姓男子騎車左轉太平區長億路，沒想到黃男逆向騎車，害翁男差點撞上，翁男立刻按喇叭示警，黃男聽到後不爽，雙方發生口角，黃男停車並手拿榔頭走向翁男，翁男見狀大喊「叫警察啊」，雙方後來僅口角，並未發生肢體衝突。

太平派出所員警當時獲報趕到現場處理，將兩人帶回派出所調查，除針對黃男逆向交通違規部分依法開單舉發，並針對黃男涉嫌恐嚇、妨害自由等情事，移送台中地檢署偵辦。

台中地方法院今年3月3日開庭，雙方以新臺幣3000元達成和解，沒想到黃男未依約定付款還神隱，翁男不滿將當初行車糾紛的影片上傳臉書「社會事交通版」，並勸大家以後遇到此類行車糾紛不要心軟告到底。

太平分局警方則呼籲，民眾遇有糾紛應冷靜應對、理性處理，不可有脫序甚至違法行為，警方絕對不容許暴力滋事，必定依法究辦。

黃姓男子逆向騎車被按喇叭不爽，亮出榔頭被警方送辦，開庭雙方以3000元和解，沒想到黃男未付錢還神隱。（擷取自社會事交通版）

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