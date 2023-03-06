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    疑機器人邀友亂入粉專 參山處緊急封鎖並刪除留言

    疑機器人邀友亂入粉專私訊交友，參山處緊急封鎖並刪除留言。（擷取自臉書「趣遊參山」）

    疑機器人邀友亂入粉專私訊交友，參山處緊急封鎖並刪除留言。（擷取自臉書「趣遊參山」）

    2023/03/06 14:02

    〔記者歐素美／台中報導〕交通部觀光局參山國家公園管理處粉專「趣遊參山」，今天上午9點多，一位署名「xx陳」網友同步在20多個粉絲留言處留言，大方跟粉專粉絲表白，希望加私賴或私信；參山處粉專管理員發現後緊急召開會議，決定刪除留言，並對造成粉絲困擾表示歉意。

    這名署名「xx陳」的留言完全一樣，都是寫上「早上好，我的朋友，無論生活給你帶來什麼，微笑並善待自己，從你的心開始，新年快樂。我的朋友，如果你不介意的話，你的頭像看起來很感興趣，我希望我們成為朋友。請加我或私信我」。

    參山處長曹忠猷表示，今天一早就接獲一名頭號粉絲反映，今天在參山處粉專留言下方出現疑似邀請交友的留言，仔細一看，其他粉絲下方也有同樣的留言，「擔心參山的粉絲變成詐騙集團的肥羊，所以特別私訊小編」。曹忠猷好奇進入粉專查看，發現連他也成為受邀交友對象！

    參山處隨即召集粉專管理員召開緊急會議，發現同樣署名「xx陳」的網友已多次在粉專內留言交友，且發送時間幾乎同時，推論可能遭機器人入侵，粉專小組決議封鎖該網友並先行刪除留言。

    曹忠猷表示，春暖花開是賞花的季節，歡迎大家一起到參山國家公園管理處粉專分享賞花心得，並不忘幽默建議「想交友的網友可上交友網站，別錯頻了！」

    疑機器人邀友亂入粉專私訊交友，參山處緊急封鎖並刪除留言。（擷取自臉書「趣遊參山」）

    疑機器人邀友亂入粉專私訊交友，參山處緊急封鎖並刪除留言。（擷取自臉書「趣遊參山」）

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