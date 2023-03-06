中市府第一次追加減預算 綠營議員要求退回購物節預算

市議員黃守達要求市府自行退回購物節預算。（記者蘇金鳳攝）

2023/03/06 12:52

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市議會今天召開程序委員會討論第一次臨時會議程，其中有市府第一次追加減預算，民進黨市議員黃守達批，此次有排入購物節3.5億元預算，但上屆已決議購物節不得再追加減，要求市府自行退回；國民黨市議員黃健豪則反批，第4屆是新民意，應是「屆期不連續」；副市長黃國榮則解釋，「消費金喜送」非購物節預算，是配合中央發給民眾6千元現金的配合措施，促進經濟發展。

黃國榮並表示，因為112年的市府總預算已在去年議會審查通過，雖然市議會已做成下次購物節不得再追加減預算附帶決議，但112年的購物節已編列且通過，因此113年購物節的預算就會在本預算中編足，不會再編在追加減預算中。

第四屆台中市議會今天召開程序委員會，由議長張清照主持，要確定第一次臨時會的議程，由於此次的臨時會有排入市府第一次追加減預算172億，民進黨市議員江肇國要求，二議會不能只有一次，應該如審查本預算一般，至少再增加一次。

江肇國更認為，市議會將數位治理局列入民政委員會來審查，是因為是從研考會中單獨成立一局，但是否適合，應送至大會討論。

民進黨市議員黃守達則表示，此次臨時會有排入審查市府第一次追加減預算，市議會在上屆就有附帶決議，購物節要用本預算編足，不得再用追加減預算，但本屆第一次追加減預算，市府就以名目是「消費金喜送」的名義，行購物節追加減預算之實，嚴重藐視議會、逃避市議會監督，不尊重市議會。

黃守達並指出，更嚴重是，市府再編列3.5億元，規模跟過去一樣，市府早已可預估，卻還是用追加減預算，根本就是逃避市議會監督，要求市府自行退回，若不退回，議會也會嚴加監督。

國民黨市議員黃健豪表示，本屆市議會都是新選上的市議員，是新民意，購物節不得追加減預算是上一屆市議會的決議，對購物節有意見應尊重新民意。

副市長黃國榮表示，「消費金喜送」非購物節預算，是配合中央發給民眾6千元現金的配合措施，是地方認同中央政策，因此編列追加預算配合，是利用台中市購物節平台，讓大家摸到現金獎，就會促進消費，而購物節若要抽現金就會編列在113年的本預算中。

議長張清照宣佈，3月13日至22日第一次臨時會，13日報到同時召開大會，20日召開二讀會，22日二、三議會。

副市長黃國榮表示，「消費金喜送」非購物節預算，是要配合中央發現金6千元政策。（記者蘇金鳳攝）

市議會召開程序委員會討論第一次臨時會議程。（記者蘇金鳳攝）

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