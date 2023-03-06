學校室內口罩令解禁首日 小學生連「大下課」都戴好戴滿

學校室內口罩令解禁首日，學生仍多選擇戴口罩上課。（記者蘇孟娟攝）

2023/03/06 11:58

〔記者蘇孟娟／台中報導〕學校今（6日）起取消室內戴口罩禁令，校園口罩令解封首日，台中市不少學校學生幾乎「9成9」還是戴口罩上課，甚至國小學童最期待的10點「大下課」時間，學生也是「戴好戴滿」，口罩沒有拿下來，校方指出，多與學生口罩戴習慣了，暫時還不習慣，開放學生自主決定。

台中市配合中央新政策，今起全市高中以下學校配合取消室內口罩禁令，改實施「自主佩戴口罩」措施，不強制要求佩戴口罩，由師生自行決定；但考量飲食仍可能有飛沫傳染風險，學校午餐隔板仍維持不取消，另學校也維持每日量一次體溫，掌握防疫動態。

禁令解封首日，包括四育國中、崇倫國中學生上學上課幾乎全都口罩戴緊緊，校方均指出，多數學生基於習慣下還是戴著口罩上課，另畢竟228連假才過完，學生又有較長時間跟較多人處於室內空間，基於防疫安全考量下，學生也多選擇戴好口罩上課。

惠來國小今日也是絕大多數學生仍選擇戴口罩上課，就連小學生最愛的第二節「大下課」，有長達20分鐘的下課休息時間，學生還是口罩戴好戴滿下打球、活動，不少學童的理由多是，「媽媽說還是戴著口罩比較安全」，也有人率性說「口罩戴著沒差啊」。

惠來國小校長謝秀娟指出，有跟學生宣導今起可以不必戴口罩上課，學生可以視自己的情況選擇是否戴口罩，同時尊重別人的選擇，不能要求別人戴上口罩。

謝秀娟指出，新政策實施首日，今天確實還是有超過9成9的學生戴口罩上學，下課也戴著，連上體育課都沒拿下來，原因應該是多數人戴口罩習慣了，隨著天氣趨暖，可能再一段時間，學生也會慢慢讓口罩解封。

學校室內口罩令解禁首日，小學生連「大下課」及體育課都戴好戴滿。（記者蘇孟娟攝）

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