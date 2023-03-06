本土社團拱黃國書續選立委 蔡其昌、張廖萬堅籲黨中央儘速整合

多個本土社團呼籲黃國書繼續參選立委。（記者蘇金鳳攝）

2023/03/06 10:08

〔記者蘇金鳳／台中報導〕曾是民進黨新潮流、前國防部長蔡明憲今天中午將結合本土社團開記者會，呼籲前民進黨立委黃國書出來繼續競選台中市中西東南第6選區立委，對此，同是新系的立法院副院長蔡其昌表示，站在勝選考量，黃國書可為本土拿下一席，若黃國書出來選、民進黨另提名，此席拱手讓人，呼籲黨中央快整合，可比照與林昶佐合作模式；同是新系的立委張廖萬堅則是指站在本土席次極大化的戰略考量，可視黃國書為綠營。

2021年10月爆出黃國書曾是國民黨的線民，對中部某一新潮流大老進行監視，黃國書因此宣佈「三退」，就是退出新潮流、退出民進黨，不再參選，不過，黃國書近來動作頻頻，被視為有意繼續參選，而隨著2024大選逼近，民進黨在地民代發現黃國書在第六選區實力依舊在，認為是綠營中唯一能勝選者。

曾是新系的前國防部長蔡明憲結合一些本土社團將在今天中午呼籲黃國書繼續出來參選，要民進黨必須儘速正視此一局勢。

新系的立法院副院長蔡其昌則表示，今天民間團體要求黃國書出來參選，就是因為長期黃國書深耕第6選區，獲得認同支持，站在勝選立場，可為本土拿下一席。

蔡其昌表示，黃國書現在是本土派的無黨籍立委，如果黨內無人參選，黨中央可比照林昶佐合作模式，如果黨內有人要參選，就要整合協調，若兩個本土派都要參選，等於把這一席拱手讓給國民黨。蔡其昌並表示，黃國書長期跟民進黨團合作，黨中央一定要好好整合。

同是新系的立委張廖萬堅則表示，尊重本土社團的做法，黃國書在平時都配合民進黨立院黨團的運作，在台中市長選舉及南投立委補選也都全力支持民進黨，站在讓本土席次極大化的戰略考量，可視黃國書的綠營陣營，可以進行整合。親新系的立委何欣純及莊競程表示，尊重黨中央的機制。

民進黨新系立委張廖萬堅指黃國書配合民進黨立院黨團運作，可視為綠營。（資料照:記者蘇金鳳攝）

立法院副院長蔡其昌建議黨中央針對中市第六選區趕快整合協調。（記者蘇金鳳攝）

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