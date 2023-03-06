武陵農場今年櫻花季遊客數創新高 今早零下1.5度低溫出現夢幻美景

武陵農場6日清晨出現零下1.5度低溫，再現冰晶簾等夢幻美景。（記者歐素美攝）

2023/03/06 10:07

〔記者歐素美／台中報導〕武陵農場今年櫻花季遊客人數達12萬2308人次，打破武陵櫻花季實施總量管制及交通疏運措施以來最高紀錄，今天清晨農場內並出現零下1.5度的低溫，再現夢幻美景，美不勝收，讓遊客驚呼「賺到了」，場方在桃山方向的天空拍到白到宛如白兔的白雲，副場長胡發韜笑稱，這是吉兆，「武陵農場桃山飛兔，一飛沖天兔飛猛進」。

今年武陵農場櫻花季從2月7日至28日共22天，是史上最長櫻花季，期間受到連續幾波大陸性冷氣團，加上沒有大量降雨，使得櫻花花期及花況得以延續，根據場方統計，整個櫻花季期間，遊客人次高達12萬2308人次，打破武陵農場櫻花季自實施總量管制及交通疏運措施以來的最多遊客人數紀錄。

武陵農場副場長胡發韜表示，今年櫻花季期間，平均每日為5559人次/日，較近5年櫻花季每日平均5110人次要高出8.8%，約1成，成效良好，且因車輛管制良好，動線規劃得宜，場內交通井然有序，賞櫻品質尚屬良好。

除了櫻花季遊客多，最近因早晚氣溫低，武陵農場今天上午6點左右，出現零下1.5度的低溫，使得場內的桃子園等再次結出冰柱，早起的遊客目睹，大聲驚呼「美呆了」，果然早起的鳥兒有蟲吃。

此外，場方人員最近並在桃山方向的天空，連續拍到形成有如兔子的白雲，胡發韜表示，今年是兔年，天空出現白兔，根本是吉兆，「武陵農場桃山飛兔」，象徵「一飛沖天兔飛猛進」。

出現在武陵農場桃山方向上空的白雲兔，被場方視為吉兆。（民眾提供）

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