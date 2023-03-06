為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    這橘我來！世界經典賽在台中 農業局趁熱端農產行銷世界

    「這橘我來」！世界經典賽在台中，中市農業局趁熱端農產好物向世界行銷。（圖：市府提供）

    「這橘我來」！世界經典賽在台中，中市農業局趁熱端農產好物向世界行銷。（圖：市府提供）

    2023/03/06 08:23

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕 2023世界棒球經典賽（WBC）主場在台中，5、6日先有熱身賽登場，主賽自8日到12日舉行，台中市農業局趁棒球熱全球關注，前住賽事主場台中洲際棒球場推出「這橘我來 、台中好橘」優質農特產品現場展售，精選包括外埔區農會香芋冰淇淋、豐原區農會椪柑汁、大甲區農會紫香芋薯片等熱賣好物行銷，盼除棒球外，也讓台中優質農特產行銷世界，歡迎球迷到洲際棒球場為台灣隊加油，也應援台中在地優質農特產品。

    農業局表示，世界棒球經典賽為棒球運動中最高層級賽事之一，把握機會行銷台中市農特產品，將石岡區農會的「柑茶禮盒」作為貴賓伴手禮，該產品由石岡區農會、弘光科技大學食品科技系及農業局等產官學共同合作研發，連結在地農產及循環經濟。

    農業局說明，台中市柑橘面積2520公頃，產量達4萬5千多公噸，堪稱全國最大產地。柑茶為利用台中市所產柑橘的果皮進行加工處理，歷經水、醋、酒潤製及多次蒸煮、烘乾製成，富含芳香物質，帶有特殊柑橘陳皮香氣及些微酸味，溫潤爽口，採獨立小包裝，讓外國賓客隨處沖泡飲用，感受「台中好橘」的幸福滋味。

    此外，另推出「這橘我來、台中好橘」主題，展售外埔區農會香芋冰淇淋、豐原區農會椪柑汁、大甲區農會紫香芋薯片、龍井區農會冰果棒、霧峰區農會卿渡川薑黃酵素飲、東勢區農會截切鮮果等18項產品；現場也另展示包含和平區農會梨山茶、台中市農會四角林咖啡禮盒、太平區農會貴妃荔枝素燕窩禮盒、新社區農會咯滋酥脆片禮盒、大安區農會金磚肉鬆禮盒、霧峰區農會酒品系列等19項產品，讓各界看見台中好物。

    另外，霧峰區農會每日也特別準備多醣體能量飲要給前100位入場球迷免費飲用；農業局表示，賽事期間除農特產品行銷宣傳外，農業局所輔導的頭汴坑休閒農業區、馬力埔休閒農業區也提供期間限定遊程專案優惠，其他休閒農場則提供農產品、伴手禮優惠價格，詳情可上農業局網站（https://reurl.cc/NqrqEe ）查詢。歡迎球迷一同來應援賽事，也應援台中農產業及農民。

    「這橘我來」！世界經典賽在台中，中市農業局趁熱端農產好物向世界行銷。（圖：市府提供）

    「這橘我來」！世界經典賽在台中，中市農業局趁熱端農產好物向世界行銷。（圖：市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    經典賽熱身賽5日開打 憑票根至中市特約商店消費享優惠
    2023/02/27 16:38

    經典賽熱身賽5日開打 憑票根至中市特約商店消費享優惠
    經典賽海報更新 盧秀燕：大家團結讓國際組織聽到我們的聲音
    2023/02/11 14:01

    經典賽海報更新 盧秀燕：大家團結讓國際組織聽到我們的聲音
    經典賽》A組戰力評比！ 台灣只贏巴拿馬 日媒點出晉級8強關鍵
    2023/01/30 17:49

    經典賽》A組戰力評比！ 台灣只贏巴拿馬 日媒點出晉級8強關鍵
    經典賽》一起捍衛主場！ 盧秀燕：3/8-12來台中洲際
    2023/01/23 18:25

    經典賽》一起捍衛主場！ 盧秀燕：3/8-12來台中洲際
    經典賽》蔡其昌PO名單「覺得感恩」 底下刷一排加油
    2023/01/14 21:48

    經典賽》蔡其昌PO名單「覺得感恩」 底下刷一排加油
    臺中市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播