這橘我來！世界經典賽在台中 農業局趁熱端農產行銷世界

「這橘我來」！世界經典賽在台中，中市農業局趁熱端農產好物向世界行銷。（圖：市府提供）

2023/03/06 08:23

〔記者蘇孟娟／台中報導〕 2023世界棒球經典賽（WBC）主場在台中，5、6日先有熱身賽登場，主賽自8日到12日舉行，台中市農業局趁棒球熱全球關注，前住賽事主場台中洲際棒球場推出「這橘我來 、台中好橘」優質農特產品現場展售，精選包括外埔區農會香芋冰淇淋、豐原區農會椪柑汁、大甲區農會紫香芋薯片等熱賣好物行銷，盼除棒球外，也讓台中優質農特產行銷世界，歡迎球迷到洲際棒球場為台灣隊加油，也應援台中在地優質農特產品。

農業局表示，世界棒球經典賽為棒球運動中最高層級賽事之一，把握機會行銷台中市農特產品，將石岡區農會的「柑茶禮盒」作為貴賓伴手禮，該產品由石岡區農會、弘光科技大學食品科技系及農業局等產官學共同合作研發，連結在地農產及循環經濟。

農業局說明，台中市柑橘面積2520公頃，產量達4萬5千多公噸，堪稱全國最大產地。柑茶為利用台中市所產柑橘的果皮進行加工處理，歷經水、醋、酒潤製及多次蒸煮、烘乾製成，富含芳香物質，帶有特殊柑橘陳皮香氣及些微酸味，溫潤爽口，採獨立小包裝，讓外國賓客隨處沖泡飲用，感受「台中好橘」的幸福滋味。

此外，另推出「這橘我來、台中好橘」主題，展售外埔區農會香芋冰淇淋、豐原區農會椪柑汁、大甲區農會紫香芋薯片、龍井區農會冰果棒、霧峰區農會卿渡川薑黃酵素飲、東勢區農會截切鮮果等18項產品；現場也另展示包含和平區農會梨山茶、台中市農會四角林咖啡禮盒、太平區農會貴妃荔枝素燕窩禮盒、新社區農會咯滋酥脆片禮盒、大安區農會金磚肉鬆禮盒、霧峰區農會酒品系列等19項產品，讓各界看見台中好物。

另外，霧峰區農會每日也特別準備多醣體能量飲要給前100位入場球迷免費飲用；農業局表示，賽事期間除農特產品行銷宣傳外，農業局所輔導的頭汴坑休閒農業區、馬力埔休閒農業區也提供期間限定遊程專案優惠，其他休閒農場則提供農產品、伴手禮優惠價格，詳情可上農業局網站（https://reurl.cc/NqrqEe ）查詢。歡迎球迷一同來應援賽事，也應援台中農產業及農民。

「這橘我來」！世界經典賽在台中，中市農業局趁熱端農產好物向世界行銷。（圖：市府提供）

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