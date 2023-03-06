聯合開發鎖定加油站 台中捷運藍線出口直通金錢豹

台灣大道及文心路口照市府目前規劃，四個角度都要做聯合開發，而跟加油站幾步之遙的知名酒店金錢豹則是未來捷運出口站。（記者唐在馨攝）

2023/03/06 08:15

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它當年為台中捷運綠線搬家 10年後又被藍線「盯上」

〔記者唐在馨／台中報導〕台中捷運藍線開始進入都市計畫變更審議，市府在文心及台灣大道口二處街廓也要聯合開發，除了中華賓士反對，台灣中油也表明不想加入，有趣的是與中油加油站只有幾步之遙的知名酒店金錢豹未納入聯開，而規劃中的捷運出入口未來將「直通金錢豹」。

台中捷運藍線未來如果通車，台灣大道以及文心路口，將是二條捷運交會處的黃金地段，市府交通局一口氣在四個角都做了聯合開發規劃，除了目前綠線市府站的二側隔著文心路做聯合開發案外，未來藍線也會在另二側隔著文心路規劃二個聯合開發案。

不過，目前被市府標為「B14-1」的中華賓士已表明不願意參加聯開，而另一邊「B14-2」地主台灣中油表示，因該營運位置周邊缺乏加油站，有服務地方需求之必要性，加上目前該公司正在做能源轉型，建議將該加油站排除於捷運開發區，並將原本變更為捷運系統用地部分變更回加油站專用區。

對此，市府表示這些意見都會送都市計畫委員會做為審議參考。

但有趣的是，地方民眾也發現，由於中油旁邊就是台中知名的酒店金錢豹，而因為該地未納入聯開，而目前站口就開在金錢豹這一邊，未來可能「坐捷運去酒店」會不會也成為一個噱頭？但可能也要再等捷運蓋好再說了。

台中捷運藍線正進行都市計畫變更，文心路及台灣大道口的加油站被劃為聯開所在地，但中油已表明不想參加聯合開發，希望原址保留。（記者唐在馨攝）

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