悲催？它十年前才為了台中捷運綠線搬家 十年後又被藍線「盯上」

位於台灣大道及文心路口的中華賓士當年為了捷運綠線興建才搬到現址，未料現在又被劃為藍線聯開地，面臨再次可能被迫搬家的困境，圖為中華賓士原址，目前已提捷運綠線的車站。（記者唐在馨攝）

2023/03/06 07:29

〔記者唐在馨／台中報導〕真是史上最悲慘?台中市府目前進行捷運藍線（台灣大道線）的相關都計畫變更，地方說明會時，位於台灣大道以及文心路精華路段的中華賓士表示，他們十年前才為了捷運綠線的開發而搬到現址，沒想到竟然又被藍線「盯上」要做聯開，已遞交陳情書要求不參與聯開。

中華賓士目前是在台灣大道與文心路交會口，而它的原址是隔著一條大灣大道對面，目前已是捷運綠線的台中市政府站，當年由於位於市府旁邊的精華地，又是二條主要幹道交會處，被市府鎖定做聯合開發，賓士因此搬到市府站對面的現址。

未料，最近市府開始做藍線的都市計畫說明，賓士汽車的店面又被鎖定，市府預備將原本這是「B14站出口」，變更為「捷運開發區」，後續以聯合開發方式辦理，對此，賓士則提出質疑，表示同一家公司已因捷運聯合開發而搬家，並花下巨額資本做搬家及重新開業的工作，現在又被要求搬離，考量企業經營因素，不同意參與本次捷運開發。

業者同時強調，事實上隔著一條大灣大道，文心路二則都已有捷運綠線的聯開，不能理解是否有必要一定要再加入另一個聯開？建議市府參照雙北捷運營運模式，於人行道設置出入口即可。

對此，地方人士議論紛紛，有人表示，賓土是外商企業，如果在台灣投資卻接連面對自己的地被要求參與聯開並搬遷，可能無法理解，但也有人說。這也証明賓士具有投資眼光，選擇的都是台中的精華地。

對此，台中市府表示，如果地主有質疑，只能送回都委會再議，而該處做聯開當初也是交通局規劃的，是否要放棄聯開，恐怕也得再討論。

位於台灣大道及文心路口的中華賓士當年為了捷運綠線興建才搬到現址，未料現在又被劃為藍線聯開地，面臨再次可能被迫搬家的困境。（記者唐在馨攝）

位於台灣大道及文心路口的中華賓士當年為了捷運綠線興建才搬到現址，未料現在又被劃為藍線聯開地，面臨再次可能被迫搬家的困境。（記者唐在馨攝）

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