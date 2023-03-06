悲催？它十年前才為了台中捷運綠線搬家 十年後又被藍線「盯上」
2023/03/06 07:29
〔記者唐在馨／台中報導〕真是史上最悲慘?台中市府目前進行捷運藍線（台灣大道線）的相關都計畫變更，地方說明會時，位於台灣大道以及文心路精華路段的中華賓士表示，他們十年前才為了捷運綠線的開發而搬到現址，沒想到竟然又被藍線「盯上」要做聯開，已遞交陳情書要求不參與聯開。
中華賓士目前是在台灣大道與文心路交會口，而它的原址是隔著一條大灣大道對面，目前已是捷運綠線的台中市政府站，當年由於位於市府旁邊的精華地，又是二條主要幹道交會處，被市府鎖定做聯合開發，賓士因此搬到市府站對面的現址。
未料，最近市府開始做藍線的都市計畫說明，賓士汽車的店面又被鎖定，市府預備將原本這是「B14站出口」，變更為「捷運開發區」，後續以聯合開發方式辦理，對此，賓士則提出質疑，表示同一家公司已因捷運聯合開發而搬家，並花下巨額資本做搬家及重新開業的工作，現在又被要求搬離，考量企業經營因素，不同意參與本次捷運開發。
業者同時強調，事實上隔著一條大灣大道，文心路二則都已有捷運綠線的聯開，不能理解是否有必要一定要再加入另一個聯開？建議市府參照雙北捷運營運模式，於人行道設置出入口即可。
對此，地方人士議論紛紛，有人表示，賓土是外商企業，如果在台灣投資卻接連面對自己的地被要求參與聯開並搬遷，可能無法理解，但也有人說。這也証明賓士具有投資眼光，選擇的都是台中的精華地。
對此，台中市府表示，如果地主有質疑，只能送回都委會再議，而該處做聯開當初也是交通局規劃的，是否要放棄聯開，恐怕也得再討論。