「守住台中重要一席」蔡培慧逆轉勝 綠營支持者勸他再出馬

立委黃國書因「線民事件」退出民進黨，並表示不再連任，不少綠營支持者對選情憂心忡忡，如今南投立委補選蔡培慧逆轉勝，台中支持者勸進黃國書再出馬「守住綠營重要一席」。（資料照，記者蘇孟娟攝）

2023/03/06 07:18

〔記者蘇孟娟／台中報導〕南投立委補選，民進黨候選人蔡培慧成功逆轉勝，終結國民黨在南投縣長期勝選的版圖，讓綠營士氣大振，面對2024大選在即，台中地方綠營大老關注立委之戰；台圓文教基金會董事長蔡明憲針對台中第六選區（中西東南區）現任立委黃國書因「線民事件」退出民進黨，並表示不再連任，憂藍營來勢洶洶，原綠席次恐難保，今號召民間意見領袖將發表共同聲明，勸進黃國書「守住綠營重要的一席立委」。

蔡培慧成功翻轉長期由藍軍出線的南投立委補選，讓近來幾項選舉挫敗的民進黨重振士氣，不少綠營人士希望中央及早佈局，明年2024大選及立委選戰能趁勝追擊，其中台中市立委選區中，又以第六選區現任立委黃國書最受矚目，黃國書前年因受線民事件衝擊，除宣佈退出民進黨外，更宣佈不再競選立委連任。

僅管黃國書表明退出民進黨，但去年九合一大選，黃國書始終跟綠營站在一起，積極投入包括市長及市議員輔選，近來南投立委補選，也能看見黃國書多次陪蔡培慧掃街，不遺餘力助攻綠營勝選，隨南投立委補選勝選，地方士氣大振之際，不少人憂心台中第六選區中西東南區面對藍營來勢洶洶，在黃國書不再競選連任下，如何確保關鍵一席，成為地方熱議焦點。

僅管地方針對黃國書不再參加競選連任後，也另有推薦人選，但台圓文教基金會董事長蔡明憲評估現行情勢，認為仍首推黃國書勝選機率較高，號召包括台灣中社等多位民間領袖，發表共同連署聲明，希望勸進黃國書再次出馬參選立委，「守住綠營重要的一席立委」。

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