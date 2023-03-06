為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    「守住台中重要一席」蔡培慧逆轉勝 綠營支持者勸他再出馬

    立委黃國書因「線民事件」退出民進黨，並表示不再連任，不少綠營支持者對選情憂心忡忡，如今南投立委補選蔡培慧逆轉勝，台中支持者勸進黃國書再出馬「守住綠營重要一席」。（資料照，記者蘇孟娟攝）

    立委黃國書因「線民事件」退出民進黨，並表示不再連任，不少綠營支持者對選情憂心忡忡，如今南投立委補選蔡培慧逆轉勝，台中支持者勸進黃國書再出馬「守住綠營重要一席」。（資料照，記者蘇孟娟攝）

    2023/03/06 07:18

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕南投立委補選，民進黨候選人蔡培慧成功逆轉勝，終結國民黨在南投縣長期勝選的版圖，讓綠營士氣大振，面對2024大選在即，台中地方綠營大老關注立委之戰；台圓文教基金會董事長蔡明憲針對台中第六選區（中西東南區）現任立委黃國書因「線民事件」退出民進黨，並表示不再連任，憂藍營來勢洶洶，原綠席次恐難保，今號召民間意見領袖將發表共同聲明，勸進黃國書「守住綠營重要的一席立委」。

    蔡培慧成功翻轉長期由藍軍出線的南投立委補選，讓近來幾項選舉挫敗的民進黨重振士氣，不少綠營人士希望中央及早佈局，明年2024大選及立委選戰能趁勝追擊，其中台中市立委選區中，又以第六選區現任立委黃國書最受矚目，黃國書前年因受線民事件衝擊，除宣佈退出民進黨外，更宣佈不再競選立委連任。

    僅管黃國書表明退出民進黨，但去年九合一大選，黃國書始終跟綠營站在一起，積極投入包括市長及市議員輔選，近來南投立委補選，也能看見黃國書多次陪蔡培慧掃街，不遺餘力助攻綠營勝選，隨南投立委補選勝選，地方士氣大振之際，不少人憂心台中第六選區中西東南區面對藍營來勢洶洶，在黃國書不再競選連任下，如何確保關鍵一席，成為地方熱議焦點。

    僅管地方針對黃國書不再參加競選連任後，也另有推薦人選，但台圓文教基金會董事長蔡明憲評估現行情勢，認為仍首推黃國書勝選機率較高，號召包括台灣中社等多位民間領袖，發表共同連署聲明，希望勸進黃國書再次出馬參選立委，「守住綠營重要的一席立委」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    打贏南投立委補選！蔡培慧、羅美玲合作 布局烏溪線立委
    2023/03/05 14:20

    打贏南投立委補選！蔡培慧、羅美玲合作 布局烏溪線立委
    攻下南投立委！蔡培慧車掃謝票「續戰2024」
    2023/03/05 11:06

    攻下南投立委！蔡培慧車掃謝票「續戰2024」
    國民黨南投深藍區選到輸！黃暐瀚點背後意義：不只是一區立委輸贏
    2023/03/04 22:19

    國民黨南投深藍區選到輸！黃暐瀚點背後意義：不只是一區立委輸贏
    「林明溱敗選是最好結果」 親藍媒體人痛批國民黨亂提名「送頭」
    2023/03/04 21:05

    「林明溱敗選是最好結果」 親藍媒體人痛批國民黨亂提名「送頭」
    是否參選立委？ 黃國書：沒有個人思考，只有團隊思考
    2023/03/01 12:37

    是否參選立委？ 黃國書：沒有個人思考，只有團隊思考
    中市公義教會228追思 黃國書：學生時犯過錯、有罪在身
    2023/02/26 22:16

    中市公義教會228追思 黃國書：學生時犯過錯、有罪在身
    臺中市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播