台中一中商圈老字號漫畫書店公告頂讓 若無人接手將熄燈

位在一中商圈的老字號知名漫畫書店「捷比漫畫便利屋」。（記者許國楨攝）

2023/03/05 19:15

〔記者許國楨／台中報導〕位在一中商圈的老字號知名漫畫書店「捷比漫畫便利屋」，業者4日貼出頂讓公告，若無人接手將熄燈訊息，消息一出，底下瞬間湧入「嗚嗚我的青春…流淚了」、「從學生時期買到現在」等網友不捨留言，今天也有民眾把握時間前往最後巡禮，還是希望有人接手，延續美好時光。

店家在臉書貼文表示，在捷比的期間擁有許多喜怒哀樂，但也是時候放下了。雖然台中捷比未必是購書首選，但勢必乘載了許多人的回憶，因此希望情感不會因此而終止，期許對動漫有著熱情與信念者能傳承精神。

為了讓老顧客的回憶不間斷，店家也宣布有意接手經營者，可於3/12前於營業時間內電洽店長或自行來店面洽，如果期間無人接手，或是沒有適合的人選，店家會另行公告結束營業日，另有會員最終感謝祭，在此之前所有店務、新書進貨、客訂、同人寄售與格舖權益，在正式營業結束前都不受影響。

消息一出馬上有大批網友留言，「嗚嗚我的青春…流淚了」、「去一中街最主要去這裡」、「我會去幫你們清庫存的」、「辛苦了！即使高中畢業不在台中，每次回去都還是要光顧的店家！」、「一定要再去最後一次！」、「從國中陪伴我到即將踏入社會」、「希望可以找到有人接手，整間店裡裡外外的回憶啊！還有我最愛的樓梯」。

今天也有民眾把握時間前往最後巡禮。（記者許國楨攝）

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