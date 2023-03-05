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    台中逢甲公有停車場變立體 停車位多3倍連超市都進駐

    台中逢甲公有停車場從平面變立體連超市都進駐，實用性加分。（市府提供）

    台中逢甲公有停車場從平面變立體連超市都進駐，實用性加分。（市府提供）

    2023/03/05 19:09

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市逢甲商圈是知名觀光景點，出遊民眾常有停車位一位難求之嘆，台中市政府交通局與民間企業攜手斥資8.3億元，將原本平面的逢甲停車場，改造為地下2層、地上5層的立體停車場，除停車位多3倍，有效紓解商圈停車問題外，更規劃多家知名餐飲進駐，現在更引入連鎖超市旗艦店，成為台中市首座有大型連鎖超市的公有停車場，讓公有停車場實用性大加分。

    交通局長葉昭甫指出，逢甲立體停車場由交通局和智揚科技股份有限公司合作，透過民間機構參與公共建設BOT的方式，將原本是平面停車場的逢甲停車場，成功轉型為立體停車場，共計提供280席汽車位、91席機車位，比原本僅有90席汽車位，增加190席，汽車格變3倍，解決當地停車困擾，還規劃智慧化設備、停車諮詢服務，並特別建置「停車管理中央控制中心」，備有130餘支場內外監視器，一發現異常狀況即會回報，為民眾的停車安全把關；停車場第2樓層也設置親子及身障專用停車格，規劃低碳停車位，提升電動車停車及充電基礎設施，未來更將增設4座供電動車使用的快充充電樁，因應民眾電動車充電需求。

    此外，為擴大停車場的功能與量能，更發揮土地活化運用的最大效益，更引進餐飲業，目前又新增超市旗艦店，讓BOT案停車場不只是停車場，更結合民眾生活所需，帶入更多日常生活食衣住行的元素，促進生活機能，增進商圈繁榮。

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