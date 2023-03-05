慶婦女節 中市女藝術家展覽邀逾百女力展創作能量

慶婦女節，中市辦女性藝術家邀請展展出逾百女力創作能量。（文化局提供）

2023/03/05 19:19

〔記者蘇孟娟／台中報導〕婦女節將至，「台中市女性藝術家邀請展」今起在大墩文化中心開展，今年集結129位台中女性藝術家展出，參展人數再創新高，囊括油畫、膠彩、墨彩、書法、雕塑等作品，展現屬於女性藝術家獨到的創作情感；文化局另結合西屯婦培中心，舉辦「性別平等講座」、「女性影展」及「性別平等故事繪本分享」等系列活動。

文化局指出，相較於男性，女性藝術家要兼顧工作家務、養育兒女，創作過程更為艱辛，台中市自2005年起每年在婦女節期間舉辦「台中市女性藝術家邀請展」，除了表彰女性藝術家的創作成就，亦希望透過女性視角推動兩性平權觀念。

參展者陳誼芝教職退休後，即全心賞花作畫，最擅長工筆花鳥，與先生張自強同是出身教育界的藝術家，她回憶，年輕時白天教書，晚上忙家務，等孩子睡了才熬夜創作，有次就讀國小的大兒子肺炎住院，她還帶著畫具到醫院創作；黃張智惠也說，以前要照顧婆婆，又要上班，常常忙到晚上10點後才有時間創作，但畫畫能讓她放鬆、抒解壓力，她想學油畫，先生就當司機接送，家人是支持她夢想的後盾，而藝術創作是自我實現的方式，也是學習相互尊重的契機。

母女檔林慧珍與倪玉珊也攜手參展，林慧珍指出，藝術創作是一條不歸路，不管多忙，她一定會利用空閒時創作，她也感謝同為藝術家的丈夫倪朝龍的支持，讓她能盡情享受從畫筆中得到快樂；她的女兒、膠彩類參展者倪玉珊，現任勤益科技大學副教授，來自藝術家庭的她肯定藝術是父母子女間最好的交流語彙和橋樑。

此外，中友時尚藝廊策劃「樸素詩性─賴威嚴油畫個展」，展出27件油畫作品及1件水彩作品，賴威嚴油畫創作內容多以風景與靜物為主要題材，喜愛用線條隨興勾勒、抱持自由造型去寫意鋪陳，透過各地風景書寫及文化交流的能量積累，創造出其極具在地特色當代風格的藝術造境之美，在層層堆砌的色調中也展現東方水墨技法的肌理及抽象與具象之間的和諧平衡感。

賴威嚴另提供「國境之南」作品義賣，盼透過藝術傳播愛的力量，義賣所得8萬8千元將全數捐贈給「社團法人南投縣麻煩小天使協會」；3月26日下午3點半另將在中友百貨C棟11樓誠品書店舉辦「妙心‧妙畫‧妙繆思」講座，邀賴威嚴及藝術家兼藝評人黃圻文對談，歡迎有興趣的民眾使用中友APP報名參加。

母女檔林慧珍（左二）與倪玉珊（右二）也攜手參展。（文化局提供）

賴威嚴應邀在中友時尚藝廊辦個展，並提供畫作義賣透過藝術傳播愛的力量。（中友提供）

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