鳥嘴潭人工湖害霧峰農田缺水？ 中水局否認：主因久旱不雨

久旱不雨霧峰農田灌溉水不足，位於水尾的北勢里農田，近日出現剛插秧的農田卻無水可灌溉的窘境。（記者陳建志攝）

2023/03/05 18:18

〔記者陳建志／台中報導〕久旱不雨水情吃緊，台中霧峰區目前是一期稻作春耕期，因灌溉水源不足，被迫實施分區供水，水尾區域更出現沒水可灌溉的窘境，部分農民質疑是鳥嘴潭人工湖在上游截流造成水源不足，中區水資源局出面否認，立委林靜儀、市議員李天生則聯繫水利署、農田水利署調度水源，要求維持正常供水，避免影響春耕。

霧峰區一期稻作面積約1千公頃，每天需求灌溉水龐大，不過因久旱不雨，加上地下水位降低水井抽不到水，近來霧峰六股，以及水尾的南勢、北勢里等區域都出現沒水可灌溉的狀況，因灌溉溝幾乎都沒水，農民憂心剛插秧的稻苗枯死。

六股里長王原祥表示，今年因春雨偏少，加上部分水井壞掉，約一週前里內農民在進行一期稻作插秧時就出現灌溉水不足的狀況，農民懷疑是烏溪上游的鳥嘴潭人工湖截流，才造成下游的霧峰水源不足，也希望壞掉的水井能趕緊修復，才能應付接下來若持續乾旱缺水的狀況。

立委林靜儀表示，3月3日接獲農民反映，分區供水屬水尾的霧峰南勢、北勢里的農田沒水可灌溉，立即連繫水利署要求協助，水利署也立刻進行水源調度，昨天中午已經供水給北勢里北豐路段水尾區域附近的農田，解決農田缺水的問題，接下來請農水署新開鑿水井供水，將會協助尋找經費。

市議員李天生則要求維持正常供水，同時擬定枯水期供水辨法，避免影響農作，強調政府興建鳥嘴潭人工湖截取烏溪水源，地方擔心影響農業灌溉用水，要求鳥嘴潭完成後，不僅不會影響供水，更應該成為霧峰穩定供水的來源。

農水署南投管理處王俊雄處長表示，久未下雨是造成缺水主因，加上沒下雨地下水位下降，霧峰地區20多口水井中近半數抽不到水，上週霧峰農田已啟動分區供水，除壞掉的水井儘早修復，也規劃在公有地開鑿2至4口新水井，設法增加水源應急。

水利署中區水資源局張庭華局長表示，目前鳥嘴潭有A、B兩個湖區蓄水約200萬噸，主要供應南投和彰化的民生用水，但裡面的水源都是豐水期所儲存下來，已經有一段時間沒有取水，強調霧峰灌溉水缺乏主要是久旱不雨造成地下水不足，以及烏溪水源減少，目前每天灌溉用水約需每秒21立方公尺的水源才足夠，但目前烏溪僅有每秒7立方公尺，灌溉水不足約三分之二，才會造成水源不足。

久旱不雨灌溉水不足，霧峰許多灌溉溝渠幾乎都要見底。（記者陳建志攝）

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