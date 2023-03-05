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    學校室內戴口罩3/6起鬆綁 中市教育局：午餐隔板不取消

    中市學校6日起室內戴口罩解封，但基於防疫需要午餐隔板仍維持使用。（記者蘇孟娟攝）

    中市學校6日起室內戴口罩解封，但基於防疫需要午餐隔板仍維持使用。（記者蘇孟娟攝）

    2023/03/05 18:03

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕學校3月6日起取消室內戴口罩，台中市教育局指出，全市高中以下學校配合取消室內口罩禁令，改實施「自主佩戴口罩」措施，不強制要求佩戴口罩，由師生自行決定；但考量飲食仍可能有飛沫傳染風險，學校午餐隔板仍維持不取消，另學校也維持每日量一次體溫，掌握防疫動態。

    教育局長蔣偉民指出，台中市6日配合中央室內口罩鬆綁令，原則上取消室內戴口罩禁令，但也授權學校視疫情動態因地制宜，若有特殊情況要求學生要配戴口罩時須通報，全市高中以下學校學生數約40萬人，目前每日確診學生數約在100到200人之譜，評估校園目前疫情情況趨穩定，他另提醒學校仍須掌握校園學生染疫動態。

    教育局另指出，6日起校園改實施「自主佩戴口罩」措施，不強制要求師生佩戴口罩，由師生自行決定，但校園內包括健康中心或公共運輸工具如校車、幼兒園專用車、接駁車等，仍比照中央流行疫情指揮中心規範的指定場所，仍應佩戴口罩；另各校如有教學需求或於特殊場域，經與師生充分溝通、取得共識後，得自行決定採取佩戴口罩措施，但校方應以勸導替代處罰，避免強迫或懲處未依決議佩戴口罩的學生。

    此外，考量飲食仍有飛沫傳染風險，教育局指出，學校午餐隔板仍維持不取消，另學校也維持每日量一次體溫，掌握防疫動態。

    針對校園室內口罩令解封，台中市部份小學指出，畢竟小學生年齡小、抵抗力弱，除有呼吸道症狀者仍會提醒要配戴口罩外，下課或上體育課或運動時也不設限，但室內上課還是會鼓勵學生配戴口罩。

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