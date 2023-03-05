台中潭水亭慶觀世音菩薩佛誕 擲筊賽吸引1200多人參與

台中潭水亭慶祝觀世音菩薩佛誕舉辦擲筊大賽，立委楊瓊瓔出席開筊儀式。（記者歐素美攝）

2023/03/05 14:37

〔記者歐素美／台中報導〕台中市潭水亭觀音媽廟為慶祝農曆2月19日觀世音菩薩佛誕，今天提前舉辦第二屆擲筊大賽，民眾只要到廟裡點媽祖平安燈即可擲筊試手氣，吸引1200多人參與，還有許多年輕家長帶著小朋友體驗擲筊宗教儀式，其中，陳姓男子連續擲得11個聖杯，在眾人驚呼當中拿下第一，將最大獎55吋電視搬回家。

台中市潭子區潭水亭具有200多年歷史，主祀觀世音菩薩，廟方為慶祝觀世音菩薩佛誕，去年首度舉辦點燈擲筊大賽，吸引800多人參與，今年再度舉行擲筊大賽，立委楊瓊瓔、市議員徐瑄灃、潭子區長劉汶軒、潭陽里長楊仲傑等皆出席開筊儀式，廟方並動員志工分送平安湯圓。

一早，許多信眾即攜家帶眷到潭水亭參拜祈福，提前為觀世音菩薩祝壽，許多人點完媽祖平安燈，即到廟埕排隊共襄盛舉擲筊，2小時即吸引1200多人參加，其中有許多都是年輕爸媽帶著小朋友同樂試手氣，氣氛熱鬧。

潭水亭主委張煌棋表示，擲筊大賽經激烈競爭，由陳先生連續擲得11杯聖杯，穩居第一，其他參賽者望塵莫及，抱走最大獎55吋電視；吳姓信眾擲獲8杯居次，周、廖等2人擲獲6杯，另有7人擲得5杯，進入PK對決，最後由張小姐搶下第5名。

潭水亭文教組長吳孟芬表示，擲筊是信眾祈求神明指點迷津的宗教儀式，今年有許多家長帶孩童來體驗，有年輕媽媽抱著8個月大嬰兒，擲筊前還將筊杯靠在孩童衣物上作勢沾好運，結果連續擲得5杯，相當幸運。

吳孟芬指出，農曆2月19日是觀世音菩薩佛誕，為暖壽祈福，潭水亭舉辦擲筊大賽，信眾點媽祖平安燈即可擲筊，採用國寶級大師黃奕薰製作的竹頭筊，並展示珍稀藏品，反應熱烈，強調擲筊活動用意在寓教於樂，趣味求好運，不是中大獎。

台中潭水亭慶祝觀世音菩薩佛誕舉辦擲筊大賽，吸引1200多人參加。（記者歐素美攝）

台中潭水亭慶祝觀世音菩薩佛誕舉辦擲筊大賽，年輕爸媽帶著小朋友也來體驗。（記者歐素美攝）

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