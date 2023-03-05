收起萌樣上工了！世界棒球經典賽登場 台中警犬隊高規格場檢

世界棒球經典賽登場，台中警犬隊高規格場檢。（圖由警方提供）

2023/03/05 14:18

〔記者許國楨／台中報導〕2023世界棒球經典賽A組預賽定3月8日至12日，在台中洲際棒球場登場，為維護球員、球迷安全，確保比賽順利進行，台中市警局這兩天出動警犬隊進行場地檢查，只見警犬們收起萌樣認真上工，球場每一個角落都不放過，務求勤務滴水不漏，專業表現，連大聯盟的安檢人員也不停稱讚。

台中市警局表示，因應經典賽事，每場比賽當天開賽前，都會由市刑大警犬隊進行滴水不漏的場地檢查，此次投入總計9隻警犬，除7隻拉不拉多及2隻狼犬組成的緝毒、偵蒐爆裂物小組，也包括剛剛訓練完成，第一次上線值勤就是迎接國際級經典賽的3隻生力軍警犬。

而本月3、4日早上球場開門第一批進場的不是球員，由領犬員副隊長黃聖哲帶著狼犬學長Audi，領犬員王育德、陳奕伶帶著拉不拉多學姊Pinky執行安全檢查，從球場入場走道、球迷進場走廊、觀眾座位區，更深入對裁判、工作人員以及選手活動、休息室、比賽區牛棚，乃至外野全壘打牆逐一搜索檢查，球場的每一個角落，通通都不放過。

當時美國大聯盟及行銷公司的安檢人員全程陪同，看到警犬紮實的訓練，呈現專業的表現，也不停稱讚覺得安心感十足，是一個能讓選手全心投入，觀眾賣力加油，享受高水準比賽的場地。

市警局長李文章說，此次經典賽從外圍周邊的交通秩序維持，到各國參賽球隊的選手飯店以及比賽場館的維安任務，除了轄區警力投入外，刑大、交大及保大也都投入全力確保賽事進行，場檢除了運用專業的防爆安檢器材，警犬的投入輔助，也將人員或器材難以深入探測的角落縫隙給補上，維安工作滴水不漏，確保賽事的順利進行。

李文章還幽默說，台中市警犬隊英文名稱為TCPB K9，「警察局用汪汪隊幫台灣隊旺旺暖場，場場K9，請球迷一起進場加持，讓台灣隊用球技K完9局，一起捍衛主場。」

世界棒球經典賽登場，台中警犬隊高規格場檢。（圖由警方提供）

警犬對球場每一個角落都不放過，務求勤務滴水不漏。（圖由警方提供）

警犬對球場每一個角落都不放過，務求勤務滴水不漏。（圖由警方提供）

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