為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺中市

    收起萌樣上工了！世界棒球經典賽登場 台中警犬隊高規格場檢

    世界棒球經典賽登場，台中警犬隊高規格場檢。（圖由警方提供）

    世界棒球經典賽登場，台中警犬隊高規格場檢。（圖由警方提供）

    2023/03/05 14:18

    〔記者許國楨／台中報導〕2023世界棒球經典賽A組預賽定3月8日至12日，在台中洲際棒球場登場，為維護球員、球迷安全，確保比賽順利進行，台中市警局這兩天出動警犬隊進行場地檢查，只見警犬們收起萌樣認真上工，球場每一個角落都不放過，務求勤務滴水不漏，專業表現，連大聯盟的安檢人員也不停稱讚。

    台中市警局表示，因應經典賽事，每場比賽當天開賽前，都會由市刑大警犬隊進行滴水不漏的場地檢查，此次投入總計9隻警犬，除7隻拉不拉多及2隻狼犬組成的緝毒、偵蒐爆裂物小組，也包括剛剛訓練完成，第一次上線值勤就是迎接國際級經典賽的3隻生力軍警犬。

    而本月3、4日早上球場開門第一批進場的不是球員，由領犬員副隊長黃聖哲帶著狼犬學長Audi，領犬員王育德、陳奕伶帶著拉不拉多學姊Pinky執行安全檢查，從球場入場走道、球迷進場走廊、觀眾座位區，更深入對裁判、工作人員以及選手活動、休息室、比賽區牛棚，乃至外野全壘打牆逐一搜索檢查，球場的每一個角落，通通都不放過。

    當時美國大聯盟及行銷公司的安檢人員全程陪同，看到警犬紮實的訓練，呈現專業的表現，也不停稱讚覺得安心感十足，是一個能讓選手全心投入，觀眾賣力加油，享受高水準比賽的場地。

    市警局長李文章說，此次經典賽從外圍周邊的交通秩序維持，到各國參賽球隊的選手飯店以及比賽場館的維安任務，除了轄區警力投入外，刑大、交大及保大也都投入全力確保賽事進行，場檢除了運用專業的防爆安檢器材，警犬的投入輔助，也將人員或器材難以深入探測的角落縫隙給補上，維安工作滴水不漏，確保賽事的順利進行。

    李文章還幽默說，台中市警犬隊英文名稱為TCPB K9，「警察局用汪汪隊幫台灣隊旺旺暖場，場場K9，請球迷一起進場加持，讓台灣隊用球技K完9局，一起捍衛主場。」

    世界棒球經典賽登場，台中警犬隊高規格場檢。（圖由警方提供）

    世界棒球經典賽登場，台中警犬隊高規格場檢。（圖由警方提供）

    警犬對球場每一個角落都不放過，務求勤務滴水不漏。（圖由警方提供）

    警犬對球場每一個角落都不放過，務求勤務滴水不漏。（圖由警方提供）

    警犬對球場每一個角落都不放過，務求勤務滴水不漏。（圖由警方提供）

    警犬對球場每一個角落都不放過，務求勤務滴水不漏。（圖由警方提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    警官公然在警局內行竊！ 照片曝光逾萬人驚呼「抱緊處理」
    2023/01/22 19:58

    警官公然在警局內行竊！ 照片曝光逾萬人驚呼「抱緊處理」
    台中5警犬「賣藝」做公益 千本桌曆秒殺募得20萬
    2022/12/03 19:27

    台中5警犬「賣藝」做公益 千本桌曆秒殺募得20萬
    爵士音樂節超多正妹湧入 警犬賣萌快閃秒吸睛
    2022/10/23 11:18

    爵士音樂節超多正妹湧入 警犬賣萌快閃秒吸睛
    新店警所有「喵巡警」坐鎮 還有專屬值班台
    2022/10/15 22:05

    新店警所有「喵巡警」坐鎮 還有專屬值班台
    臺中市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播