馬英九出席中原盃書法賽 盼教育部繼續重視及推廣

前總統馬英九出席中原盃書法比賽，頒發獎狀及其春聯給與會的書法老師，以表達敬意。（記者歐素美攝）

2023/03/05 13:09

〔記者歐素美／台中報導〕前總統馬英九今天出席台中市外埔區無極三清總道院太上道祖及觀音大士祝壽三獻慶典及第26屆中原盃全國書法比賽，他表示，書法是我國國粹，近年來因電腦普遍的使用及生活環境的改變，推動書法教育更是不容易，因此更要努力推廣，並勉勵參賽學生及家長，你們是「做對的事情」，請繼續做下去。

馬英九表示，他競選總統時曾到無極三清總道院住一晚，以體會書法比賽等活動代表的意義，10多年來看到這麼多參賽者，感覺很欣慰，肯定三清總道院發揮道教舉辦祭祀典禮安定人心、移風易俗的重要功能，對社會救助活動、公益捐助不遺餘力，令人感動，尤其舉辦書法比賽，開全國宗教團體風氣，非常重要。

馬英九說，他從國小開始練毛筆字，「我們都是中國人，都是學漢字的，書法是我國國粹」，雖然近年來因電腦普遍的使用及生活環境的改變，推動書法教育更是不容易，因此更要努力推廣。中原盃全國書法比賽從民國87年開始舉行，今年邁入第26個年頭，參賽人數從1000多人成長到今年1.6萬人，實在非常不容易，今天決賽還有1200人參加，顯示無極三清總道院推廣書法的用心及耐心，非常值得我們高度肯定。

馬英九說，他很關心推廣書法教育，擔任台北市長時元旦都會舉辦「漢字文化節萬人揮毫」活動，希望藉此了解漢字的美，同時帶動學生學習書法的風氣，並持續以正體漢字傳播中國文化之美，中國採用簡化字，中國的書法家都說，簡化字沒有書法可言，只有正體漢字才能真正感覺書法之美；練習書法的好處除了可麼練耐性、陶冶品性，以及真正見識中國文字之美。

他當總統時的五項目標，其一就是在國際社會中擔任中華文化的領航者。其卸任時，國小開設書法課程的比例提升到67%、國中是18%，還有努力的空間，希望教育部繼續重視及推廣書法。

馬英九並帶來今年書寫的春聯，贈送給推廣書法的老師，以表示敬意，強調「因靠著他們的努力，書法藝術才能繼續傳播」。他表示，科技成長並不影響我們繼續練習書法，這是一門5000年的藝術。最後祈求太上道祖及觀音大士保祐台灣「風調雨順颱風疫情小，國泰民安出口孩子多」。

前總統馬英九頒獎及贈送春聯給中原盃書法比賽的書法老師，以表達敬意。（記者歐素美攝）

前總統馬英九出席中原盃書法比賽，細心詢問參賽小朋友喜歡書法嗎？練習書法多久？（記者歐素美攝）

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