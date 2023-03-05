大甲警扶助跌倒老翁 意外牽起分隔30年的兄妹情

郭姓老翁步行時跌倒，員警立即上前關心。（民眾提供）

2023/03/05 10:02

〔記者歐素美／台中報導〕70多歲的郭姓老翁年輕就從台中市大甲區離家北上打拚，逾30年未回故鄉，僅偶爾透過電話跟大甲的妹妹連繫，於年事漸高，日前獨自返回大甲要找妹妹。不料，卻在路上跌倒，大甲分局員警見狀上前扶起老翁，老翁不斷唸著「我要找妹妹，我想她」，警透過警政署系統聯絡到其遠在新北新莊的家屬及在大甲的70歲妹妹，讓兄妹2人大甲相聚，場面溫馨。

大甲分局大甲派出所副所長王慶龍、警員陳珮慧，本3月1日下午4點半巡邏時，在台中市大甲區中山路與水源路口前，看見1位拄拐杖的老翁過馬路時不小心跌倒，趕緊下車上前攙扶，老翁顏面擦傷，在員警扶持下好不容易站起來，嘴裡卻叨唸著「我要找妹妹，我想她」，但卻無法清楚表達自己身分及住家地址。員警隨即透過警政署系統，聯絡到老翁遠在新北新莊的家屬，也連絡上其住在大甲的70歲妹妹，兄妹2人終於在家鄉相聚。

警方進一步了解才知，原來郭姓老翁年輕時就到新北打拚，離開故鄉已逾30年，偶爾透過電話與妹妹聯繫，因年事已高，腿力也大不如前，顯少有見面的機會，這次憑記憶自己搭火車南下找妹妹，沒想到在步行時不慎跌倒受傷，還好遇見巡邏員警熱情相助，老翁妹妹接獲電話時，大為震驚及感動，頻頻向員警致謝。

警方協助郭姓老翁與妹妹重逢。（民眾提供）

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