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    出席「三保一金」說明會 陳吉仲：農保保費維持每月78元

    陳吉仲於台中市大雅區出席「三保一金」說明會。（記者張軒哲攝）

    陳吉仲於台中市大雅區出席「三保一金」說明會。（記者張軒哲攝）

    2023/03/04 16:49

    〔記者張軒哲／台中報導〕邁向第20年的台中大雅小麥文化節今日上午登場，農委會主委陳吉仲參加開幕儀式，接著出席農民四大福利政策「三保一金」說明會。陳吉仲率農委會一級主管說明「三保一金」政策新制，強調每月農保保費維持78元，中市各農會也提出需求，他並允諾全力協助台中肉品市場原地轉型、大雅區農會興建供銷大樓案，以及補助菌種公司建置不斷電系統經費。

    今年農委會將陸續在各縣市舉行農民四大福利政策「三保一金」說明會，立委楊瓊瓔於台中大雅舉辦，陳吉仲首度親自出席，並率輔導處長陳俊言、農業金融局長李聰勇、農糧署副署長蘇茂祥、台中區農業改良場場長李紅曦等說明政策新制，包括台中市農會、台中區農會、大雅區農會等理事長共計80餘人與會。

    陳吉仲簡報「三保一金」四大保障，包含農民健康保險、農民職業災害保險、農業保險、農民退休儲金制度等。他表示，目前國內農保被保險人約有95.4萬人，為適時反映勞工基本工資及物價，同步提升農保及農職保保障，月投保金額由1萬200元修正為2萬400元，而農保生育給付標準由2個月修正為3個月，金額從2萬400元提高為6萬1200元，農保喪葬津貼由15.3萬翻倍為30.6萬元。

    陳吉仲強調，為展現政府對農民的照顧，農民因月投保金額調整所增加的保險費，由中央主管機關予以補助農民每月農保保費維持78元，絕不增加農民保費負擔。

    中市農會人員與農民參加「三保一金」說明會。（記者張軒哲攝）

    中市農會人員與農民參加「三保一金」說明會。（記者張軒哲攝）

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