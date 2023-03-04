網美看過來！風吹麥浪慶豐收 大雅小麥文化節超好拍

大雅小麥田吸引自拍美照。（記者張軒哲攝）

2023/03/04 16:03

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市大雅區是國內小麥大宗產地，每年3月小麥成熟時節，金色麥田呈現風吹麥浪景象。大雅小麥產業文化節活動今日登場，以「兔躍麥豐·卯起來玩」為主題，在綠色麥稈轉為金黃麥浪之際，吸引民眾前來欣賞麥浪風光，徜徉麥田拍照，感受春日氣息。

今日活動，台中市長盧秀燕、農委會主委陳吉仲、立委楊瓊瓔、市議員吳呈賢、農業局長張敬昌、農糧署副署長蘇茂祥、台中區農業改良場場長李紅曦、農業金融局長李聰勇、大雅區長李修齊、金門縣農會總幹事文水成、台中地區農會總幹事廖述宗、外埔區農會總幹事李錦東、梧棲區農會總幹事王秝毅、大安區農會總幹事蔡建宗、大雅區農會理事長張明湖、常務監事廖光振、總幹事林國永及在地里長均到場，市議員蕭隆澤、賴朝國、徐瑄灃也派代表共襄盛舉。

盧秀燕出席表示，大雅區小麥文化節今年邁入第20年，都市地區看到麥浪十分不容易，歡迎大家年年來。大雅地區是台中種植小麥最大區域，全市種植132公頃，其中近120公頃在大雅，在都市中看到麥浪、聞到麥香，享受相關農特產品非常愉快，市府將持續與中央、民代合作照顧農民、推廣農業。

陳吉仲指出，小麥文化節越辦越好，結合農業、觀光、休閒、文化，台中各區都有相關特色，將每區農特產品與文化休閒活動結合，讓農民在這片土地上安心耕作。

小麥文化節主裝置藝術利用小麥兔子熱氣球呈現熱鬧氣氛，就像在開一場熱鬧的豐收嘉年華，副景裝置藝術有麥田地景迷宮及地景裝置藝術布置，還有小麥知識大會考、各種小麥文創手作、古童玩巡禮、麥文創童玩教學製作，以及設有台中市各區農會農特產品暨麥鄉在地特色展售等，21年前從印尼雅加達來台的記安娜長期推廣印尼文化，她帶領孩童表演印尼舞蹈，販售印尼小吃，大受好評。

大雅區8歲許姓女童盛裝到麥田拍照。（記者張軒哲攝）

大雅小麥文化節登場。（記者張軒哲攝）

大雅小麥田麥稈轉為金黃麥浪，迎風搖曳。（記者張軒哲攝）

記安娜長期推廣印尼文化，她販售印尼小吃，大受好評。 （記者張軒哲攝）

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