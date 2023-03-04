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    台中大里六叉路口車禍頻傳 民怨：根本「大魔王路口」

    台中市大里區中興路二段、德芳路一段、新仁路二段的六叉路口，車流量大加上路口不規則，導致車禍頻傳。（記者林旻臻攝）

    台中市大里區中興路二段、德芳路一段、新仁路二段的六叉路口，車流量大加上路口不規則，導致車禍頻傳。（記者林旻臻攝）

    2023/03/04 16:43

    〔記者林旻臻／台中報導〕台中市大里區舊省農會前是中興路二段、德芳路一段、新仁路二段的六叉路口，旁邊的日新路和鐵路街路口交叉像個Y字，2處車禍頻傳，民眾酸根本是「大魔王路口」。台中市政府交通局表示，將調閱路口事故資料研討改善對策，另日新路增設行人號誌部分，後續將再和地方協調設立桿位。

    張芬郁昨（3日）邀集里長羅文評、交通局和市公所會勘，表示該六叉路口，交通動線複雜、行車危險已反映多年，盼能透過標線和號誌調整，不要讓駕駛人如同在汽機車叢林中玩生存遊戲。

    張芬郁表示，德芳路一段和新仁路二段與中興路交會後又道路縮減，造成往來行車交織時險象環生，霧峰分局統計，該六叉路口從去年至今，已發生35起大小車禍。

    另外，日新路往大智路方向與鐵路街交叉口，因路寬大增，另闢建行人庇護島，民眾反應，斑馬線沒有號誌指引、機車從日新路無法順利左轉及違規闖越雙黃線的車輛太多等，警方統計該處從去年至今也發生5起車禍。

    張芬郁指出，大里區汽機數至去年底達22萬9758輛，居台中第3多，交通問題也隨之增多，若公共設施不跟上，就只能扮演市長盧秀燕「富市台中」的反指標。

    台中市政府交通局表示，該路口為不規則的六岔路口，各方向的車流皆大，所以號誌規劃為多時相管制，目前中興路左轉新仁路，已設有遲閉時相，以利車輛左轉，將再調閱路口事故資料，分析事故成因，研商交通改善對策，以改善路口交通安全。

    台中市議員張芬郁表示，駕駛人如同在汽機車叢林中玩生存遊戲，要求主管機關透過標線或交通號誌調整解決。（記者林旻臻攝）

    台中市議員張芬郁表示，駕駛人如同在汽機車叢林中玩生存遊戲，要求主管機關透過標線或交通號誌調整解決。（記者林旻臻攝）

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