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    做環保志工近40年 82歲阿嬤：我們要多愛地球啦

    王阿嬤參與掃街、減塑及回收做手工藝品，從不缺席，曾獲績優環保志工。（環保局提供）

    王阿嬤參與掃街、減塑及回收做手工藝品，從不缺席，曾獲績優環保志工。（環保局提供）

    2023/03/04 11:23

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕越掃越健康！台中市有621隊環保志工隊，志工人數超過2.5萬人，其中65歲以上的高齡志工佔76%，其中龍井區忠和里環保志工第一小隊高齡82歲的王玉蓮阿嬤，1984年環保志工隊成立初期，便投入環境維護的行列，服務熱忱持續近40年，在清晨5、6時便與志工們一起彎腰清掃街道，笑說「我們要多愛地球啦！」掃街不辛苦、越掃越健康，從不缺席。

    王阿嬤說，投入環境清潔工作是一件很開心的事，讓自己感覺變年輕且有成就感。環保局表示，國小畢業的王阿嬤，學習精神不輸給其他年輕人，樂於協助團隊文書處理及活動規劃、執行，幫助環保志工隊參與各類活動，更成為忠和里第一小隊的精神指標。

    「我們要多愛地球啦！」王阿嬤表示，由於現代人多以外食為主，外帶食材的塑膠袋不易腐爛，又容易造成環保問題，因此她主動學習環保知識分享，提倡將塑膠提袋回收再利用，減少塑膠袋使用，同時資源回收再利用，而且她也利用各式回收物加工製成帽子、籃子、插花瓶、風車、杯子等物品送給志工隊成員。

    龍井區忠和里2006年成立社區照顧關懷據點，王阿嬤也去幫忙量血壓、關懷訪視等各項工作，積極主動向平時看診的醫生學習，識字不多的王阿嬤跟著孫子學習文句，由於王阿嬤用心投入社區關懷照顧，也吸引更多里民一同響應。

    環保局感謝台中市超過2.5萬位環保志工熱心投入環境維護，將持續打造銀髮友善環境，提供高齡志工投入社區服務的機會，不僅提升環境品質，還能增進社區認同感。

    王阿嬤擔任環保志工近40年，參與掃街從不缺席。（環保局提供）

    王阿嬤擔任環保志工近40年，參與掃街從不缺席。（環保局提供）

    王阿嬤擔任環保志工近40年，參與掃街、資源回收活動從不缺席。（環保局提供）

    王阿嬤擔任環保志工近40年，參與掃街、資源回收活動從不缺席。（環保局提供）

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