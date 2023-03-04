台中公車未禮讓行人 這個路口最多

交通局加強稽查公車未禮讓行人。（市府提供）

2023/03/04 11:15

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中去年底發生母嬰遭公車直撞雙亡悲劇，公車未禮讓行人導致發生意外，中市交通局稽查公車駕駛是否落實路口公車轉向停看行，今年2月份共稽查198輛公車，有5輛公車違規未禮讓行人，其中4件都在中區「建國路、雙十路與南京路路口」，將加強取締，並開罰。

交通局長葉昭甫表示，市府自去年12月29日起至今年1月底止，共稽查971輛公車，其中16輛公車違規未停讓行人，這些違規車輛皆依契約規定嚴予處分，其餘尚符規定；今年2月份累計稽查198輛公車，也有5輛公車違規未禮讓行人。

葉昭甫說，今年2月查獲5輛公車違規未禮讓行人，其中4輛在中區「於建國路、雙十路與南京路路口」，另1輛在在西屯區「逢甲路及福星路口」，違規車輛皆依契約規定嚴予處分，其餘路口公車轉彎均符合停讓行人規定。

交通局長葉昭甫強調，公車行車安全不容忽視，除針對行車安全，考核提高評鑑配分比重，若公車駕駛未禮讓行人，將依規嚴處業者，確保用路人及大眾運輸安全，要求公車駕駛執勤在道路行駛過程，對交通安全不要心存僥倖，交通局會持續實施路口稽查，並要求業者督導公車司機，嚴格落實路口停看行等行車安全機制，維護友善交通環境。

葉昭甫說，交通局持續公車路口稽查，同時請各客運業者於各路口舉牌叮嚀駕駛員路口轉彎「停、看、行」三字訣，且不定時稽查其所屬路線與司機於路口的駕駛行為，並確認駕駛員是否落實路口轉彎停看行規定，待確認公車周遭無其他用路人，才可於路口轉彎，若有違規行為，將要求業者召回所屬駕駛持續進行安全行車教育訓練，也持續輔導各業者精進安全與提升服務品質，以及評估加裝先進駕駛輔助硬體設施，降低駕駛行為中的人為失誤，維護行人安全。

交通局加強稽查公車未禮讓行人。（市府提供）

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