下週一「驚蟄」 命理師傳授「打小人、引貴人」步驟

民俗有「驚蟄」日打小人、引貴人、祭白虎的習俗。（楊登嵙提供）

2023/03/04 08:48

〔記者蔡淑媛／台中報導〕下週一（6日）是24節氣中的「驚蟄」，驚蟄日是以春雷驚醒蟄伏於地下動物的時日，民俗有「驚蟄」日打小人、引貴人、祭白虎的習俗，知名命理師楊登嵙教授打小人儀式步驟，打完後要將小人衣紙化掉，不可帶回家中，用來打小人的舊鞋，也不宜再穿，過程與台灣祭五鬼、祭白虎的儀式大同小異。

台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙也說，打小人流程類似祭改法，與替身巫術咒詛原理，這也是一個洩憤的好方法，可以平衡個人心態，所以打小人這個行為，也應流存下去，讓積忿之人多一個宣洩機會，是一個在繁忙壓力的社會中，安撫心靈，穩定情緒的方式。

楊登嵙表示，「驚蟄」是每年24個節氣的第3個，驚蟄日是以春雷驚醒蟄伏於地下動物的時日，蟲蟻走獸冬眠結束，萬物也萌芽生長，古人擔心「驚蟄」後害蟲便蠢蠢欲動，冬眠的老虎也會跑出來覓食，而老虎在民俗上象徵口舌、血光、凶煞，蟲蟻蛇鼠則被認為是小人、煩人的是非，故節氣「驚蟄」期間，流傳打小人、引貴人、祭白虎的習俗。

楊登嵙說，一年365天都可以「打小人」，最盛行的日子是「驚蟄」，民俗相信這天是萬物被春雷驚醒的日子，當中也包含著小人，所以在小人被驚擾、蠢蠢欲動之前，最好先下手為強，打得他不敢作惡，香港銅鑼灣的鵝頸橋下「打小人」很有名，港府將「打小人」初步列為該地的「非物質文化遺產」。

楊登科說，打小人儀式步驟為1、「請神」用香奉請天地神明；2、「稟告」將委託人的姓名、生辰八字等寫在百解靈符上，若要打特定小人，將可以代表特定小人身份之物，書寫或放置於小人紙上；3、「打小人」是利用各種象徵物如委託者或施術者之鞋或宗教象徵武器毆打、傷害小人紙。4、「祭白虎」若在驚蟄日打小人則須祭白虎；5、「化解」將一切是非禍害、災害等，用撒花生、豆子等小物體或百解靈符等以消災解厄；6、「祈福」以紅色的貴人紙，為委託者祈求貴人幫助，7、「進寶」將元寶、金銀紙等焚化供奉鬼神；8、「擲筊」出現聖杯表示儀式圓滿完成。

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