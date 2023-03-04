衝經典賽注意！ 台中洲際棒球場周邊交管

「2023世界棒球經典賽」熱身賽及預賽，台中洲際棒球場附近道路將實施交通管制。（台中市政府提供）

2023/03/04 00:16

〔記者蘇金鳳／台中報導〕「2023世界棒球經典賽（WBC）」A組預賽3月8日到12日在台中洲際棒球場登場。台中市交通局說，因應觀賽人潮，3月5日、6日、8日到12日早上9點到凌晨12點，球場周邊道路交通管制，建議民眾可多搭乘「捷運轉乘公車」到球場，快速又便利！

交通局長葉昭甫說，「2023世界棒球經典賽（WBC）」睽違10年重返台中開打，為避免車流壅塞，賽事期間從早上9點起周邊道路管制到凌晨12點，管制路段分別為四平路（環中路一段至崇德十九路）、洲際路（豐樂一街至四平路）、洲際一街（洲際路至崇德十九路），禁止一般車輛進入。

另外，崇德十九路（豐樂一街至崇德路三段）則實施彈性管制，待洲際棒球場附設汽機車立體停車場滿場後，啟動交通管制，車輛只出不進。

葉昭甫說，騎、開車民眾可停放在洲際棒球場附設汽機車立體停車場，提供約汽車1216格、機車2735格。市府在球場東西側周邊區域也規劃停車空間，車輛可停放在未管制白線及路邊停車格，切記停放車輛請避開住宅、店家及工區出入口，以不打擾及維護在地居民日常作息與出入為原則。

交通局建議，開車行駛國道1號（下大雅交流道）、國道3號（霧峰系統交流道）的外縣市朋友，可將車輛停放於東側的未管制白線及路邊停車區域，步行約5-10分鐘即可抵達球場。

行駛台74線（崇德路出口）及市區道路的市民朋友，可將車輛停放於西側的未管制白線及路邊停車區域，步行約5-10分鐘即可抵達球場，東西行車動線分流，交通順暢不打結。

葉昭甫提醒，世界棒球經典賽舉行期間人潮車流多，周邊道路早上9點起管制到凌晨12點，同時加強取締違規停放車輛，球場周邊主要道路包括崇德路、環中路及昌平路車流量大，恐易塞車，建議市民朋友可多搭乘「捷運轉乘公車」，輕鬆抵達球場。

「2023世界棒球經典賽」熱身賽及預賽，自行開車指引圖。（台中市政府提供）

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