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    龍井東海里人口數超過1萬 擬「分家」新增坪頂里

    台中市龍井區公所召開東海里分里地方說明會，確定將以遠東街133巷，延伸遠東街、東海街為界，劃分為新東海里及「坪頂里」。（記者林旻臻攝）

    台中市龍井區公所召開東海里分里地方說明會，確定將以遠東街133巷，延伸遠東街、東海街為界，劃分為新東海里及「坪頂里」。（記者林旻臻攝）

    2023/03/03 20:46

    〔記者林旻臻／台中報導〕台中市龍井區東海里近年因人口增加，人口數超過一萬人，將進行分里，將以遠東街133巷，延伸遠東街、東海街為界，劃分為新東海里及「坪頂里」。區長戴燕如表示，此為龍井地方大事，先前已邀民代、里長劃分里界，依「台中市鄰里編組及區域調整自治條例」，後續將報送民政局審查，待市府轉送市議會審議通過，由市府發布實施。

    民政局主任秘書李秀香、龍井區長戴燕如主持昨（2日）辦理東海里分里地方說明會，東海里長林秋蘭及各鄰長等人出席，市議員林孟令、吳瓊華、張家銨、曾威也派代表出席。

    李秀香表示，東海里人文、生活、經濟發展都很好，才會吸引許多民眾來此定居，但也加重里長、鄰長們的工作負擔，尤其疫苗快打站、物資發送等業務，市府也發現此問題，今年規劃啟動分里機制。

    另外，林孟令秘書劉坤明表示，台灣大道以北、國際街以西一帶，位在西屯、龍井交界，經常發生權責不清問題。林秋蘭也說，東海國小就位在這塊「三不管地帶」，居民多認為自己是龍井人，但行政區劃分卻是西屯區，20幾年前她就開始爭取，日後在區政會議上也會再提出，希望能將行政管理權還給龍井。

    台中市龍井區東海里分里後行政區域圖。（翻攝自龍井區公所會議資料）

    台中市龍井區東海里分里後行政區域圖。（翻攝自龍井區公所會議資料）

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