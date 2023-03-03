齊心服務！台中5對父子、手足檔里長 這對超像分不清本尊

台中市父子、手足檔里長齊聚交流。（台中市政府提供）

2023/03/03 18:16

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市本屆當選里長中，有1對父子檔及4對手足檔共同擔任里長，齊心服務鄉親。大甲區里長林清良及兒子林立偉是唯一在同一行政區擔任里長的父子；北區連任10屆里長與邁入第5屆的里長兄弟檔讓人津津樂道，以及西屯區里長兄弟檔承襲父親擔任里長服務鄰里的熱心，分別投入里長服務行列，成為地方佳話。

連任10屆的北區錦村里長吳榮益與邁入第5屆的錦洲里長吳昌隆，兄弟檔攜手為市政付出幾十年，哥哥吳榮益見證台灣地方自治史的發展；弟弟吳昌隆也投入里長服務行列，兄弟倆默契很好，里別相鄰，很多資源可以共享，一同媒合愛心物資，發揮公益力量，援助里鄰內弱勢家庭，為里鄰服務帶來加乘效果。

北區新誕生的兄弟檔里長是健行里長何文宏與淡溝里長何文正，哥哥何文宏連任4屆里長，何文正則是新科里長，兩人年紀相仿，聲音及身材也相似，里民時常分不清誰是本尊。何文正說，參選里長前就一直積極參與公益服務，認為幫助人是一件能讓自己快樂的事，決定投入里長行列，服務地方。

西屯區龍潭里長張清文及福安里長張清和，父親張丁炎曾擔任福安里長，在父親的薰陶下，兄弟倆也分別投入里長服務行列，成為地方佳話；清水區秀水里長陳月娟與沙鹿區竹林里長陳吉成，都曾任鎮民代表，後轉戰里長為里民服務，是難得一見的姊弟檔里長。

台中市里長父子檔是大甲區岷山里長林清良、朝陽里長林立偉，林清良曾任曾任已故前立委劉銓忠祕書助理、苗栗縣議員助理，以及1屆大甲鎮民代表，如今邁入第二屆里長，從政經歷相當豐富；27歲兒子林立偉是本屆大甲區最年輕里長，他說，協助父親處理里鄰事務後，萌生服務地方的念頭，首次參選並順利當選，父子攜手造福鄰里。

民政局長吳世瑋說，里長是協助市政推動的幕後功臣，舉凡路平、燈亮、水溝通到鄉里弱勢關懷與防疫工作等，里內大小事一手包，看到父子同心、手足齊心投入里長行列，共同攜手服務地方鄉親，更顯難能可貴。

北區里長兄弟檔里長健行里長何文宏（左）與淡溝里長何文正年齡相近、長相相似。（台中市政府提供）

大甲區里長父子檔，岷山里長林清良及朝陽里長林立偉，父子攜手造福鄰里。（台中市政府提供）

連任10屆的北區錦村里長吳榮益（左）與邁入第5屆的錦洲里長吳昌隆，兄弟檔攜手為市政付出幾10年。（台中市政府提供）

清水區秀水里長陳月娟與沙鹿區竹林里長陳吉成都曾任鎮民代表，轉戰里長繼續為民服務，是難得一見的姊弟檔里長。（台中市政府提供）

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