台中47家酒店逃漏稅7億元 中檢首波起訴25人

國泰洋酒公司董事長劉榮祺（圖中）認罪，承諾繳回8028多萬元犯罪所得，並繳納1億元交保金，於上月16日獲釋。（記者張瑞楨攝）

2023/03/03 16:51

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署於今年1月間，搜索偵辦國泰洋酒公司，與金錢豹、海派等47家酒店、八大行業掛勾，隱匿營業額（銷售額）高達22億餘元，逃漏稅則高達7億多元，昨天首波起訴25人，包括已經認罪，繳納1億元交保金的國泰洋酒公司董事長劉榮祺，以及包括6家八大行業的負責人、會計等，並聲明法院沒收犯罪所得共5億多元，至於金錢豹等知名酒店，預計第二、三波起訴。

起訴書「11鉅冊」 3348頁164萬多字

台中地檢署還強調，這一個多月來，先是耗時11天，與國稅局一起密集查帳，之後再彙整資料，完成第一階段偵查蒐證，擬起訴書共計3348頁，164萬多字，裝訂成「11鉅冊」，昨天完成第一波偵結。

中檢起訴與聲明沒收的金額，依序是國泰洋酒公司與董事長劉榮祺，聲明沒收犯罪所得8028萬餘元；金悅都理容KTV與旗下舞廳、養生會館等三家，犯罪所得1億4551萬餘元；麗都理容KTV與旗下歌唱坊，金額為6173萬餘元；儷晶皇宮與旗下視聽歌唱名店等二家，共1241萬餘元；金麗都惠中店與旗下視聽歌唱名店等三家，金額2億2298萬餘元；金麗都河南店的不法所得1658萬餘元；金麗都崇德店與旗下視聽歌唱廳等二家，共7644萬餘元，合計共5億3565萬餘元（不含劉榮祺的不法所得）。

中檢指出，上述酒店、八大行業業者，涉嫌與國泰洋酒公司掛勾，一般商店的營業稅，稅額是5％，酒家與有陪侍服務（例如酒女）的茶室、咖啡廳、酒吧，稅率為25％，國泰洋酒公司虛設行號，再把虛設公司的空白發票、刷卡機，提供給金錢豹等47家業者，等於是酒客付帳給虛設的公司，該公司只要繳納5％營業稅，藉此逃漏高達20％稅額。

中檢統計，這47家業者，透過國泰洋酒公司虛設的公司，隱匿銷售額（營業額）共22億7521萬餘元，中檢會同財政部中區國稅局查核，以特種營業稅25％稅率計算，共逃漏營業稅5億6888萬餘元，另外，營利事業所得稅部分，則逃漏2億1022萬餘元。

首波被起訴者，包括劉榮祺、業者與會計人員，罪名則是涉嫌違反商業會計法的「填製不實會計憑證」，違反稅捐稽徵法的「加重詐術逃漏稅捐」等，其中，劉榮祺認罪，承諾繳回8028多萬元犯罪所得的，並在不到5小時籌得1億元交保金，已於上月16日重獲自由。

台中地檢署起訴書共計3348頁，164萬多字，裝訂成「11鉅冊」，多數都是會計憑證等「附件」。（圖由中檢提供）

台中地檢署起訴書共計3348頁，164萬多字，裝訂成「11鉅冊」，多數都是會計憑證等「附件」。（圖由中檢提供）

包括金錢豹等知名酒店涉嫌逃漏稅部分，可能於第二、第三波起訴，圖為臨檢畫面。（圖由警方提供）

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