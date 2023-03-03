高美濕地美堤街「天際蜘蛛網」掰掰 預計8月底全面地下化

立委楊瓊瓔舉行美堤街電桿地下化工程會勘。（記者張軒哲攝）

2023/03/03 15:43

〔記者張軒哲／台中報導〕高美濕地被國際譽為「一生必遊之地」，因美堤街電線桿林立，天際滿布蜘蛛網影響絕美海景，地方爭取地下化，但涉及中央、地方多達26個機關單位，一度停擺。立委楊瓊瓔著手協調，今日邀集相關單位現勘，台電等單位均願意全力配合，預計下地長度約730公尺，移除23支電桿，經費約2200萬元，預計8月底前完工。

今日包括台中市政府及台電、台灣中油、中華電信、台灣佳光電訊公司、國有財產署中區分署、水利署第三河川局人員、清水區高西里長洪曜南出席，台中市議長張清照、副議長顏莉敏也派代表到場關心。

楊瓊瓔說，有遊客指出，站在美堤街上看高美濕地景色絕美，卻有一根根的電線桿佇立，太過突兀，且拍照怎樣也閃不開，電線桿都會入鏡，實在有礙觀瞻。

台電簡報說明，預計下地長度約730公尺，移除23支電桿，需新設4座基礎台，總經費約2200萬元。因涉及海口圳支線及舊莊圳支線兩處圳溝，屆時若無法傳埋管路，須以潛盾施工，需較長施工期程；其他部分則以傳埋方式施工。

市府建設局表示，目前美堤路路燈附掛於台電電桿，下地工程完工後，將另施作路燈，初估經費約300萬元。至於附掛中華電信及有線電視纜線，也將一併統挖下地，完工後由建設局進行道路刨封，預定下周邀集相關單位召開工程協調會，初估工程經費約2200萬元，台電公司及中油公司基於睦鄰回饋，同意補助市府經費，預計最快8月底前完工。

美堤街電桿一字排開，影響觀瞻。（記者張軒哲攝）

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