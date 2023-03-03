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    人倫悲劇！「引火驅蛇」釀祖孫5死 阿公屋主2罪名起訴

    檢方認為陳姓屋主有再犯之虞，建議法院令入適當處所安置。（資料照）

    檢方認為陳姓屋主有再犯之虞，建議法院令入適當處所安置。（資料照）

    2023/03/03 15:18

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市大里區陳姓屋主（阿公），今年1月6日清晨，懷疑屋內有蛇，他引燃屋內雜物，想要「引火驅蛇」，卻沒想到引發大火，祖孫三代共5名家人死亡，台中地檢署今天依放火罪、過失致死罪兩項罪名起訴，另外，目前羈押中的陳男，評估顯示他再犯或危害公共安全的可能性是「中度」到「高度」，檢方移審台中地方法院時建議，法院依職權令入適當處所（例如醫院）暫行安置。

    台中地檢署起訴指出，66歲陳姓屋主，罹患高血壓、腎衰竭等慢性疾病，且因糖尿病、意外車禍而截肢（下肢）手術，行動不方便，且意識與精神狀態不穩定，上述時間懷疑屋內有蛇，需放火驅蛇，他引燃屋內的紙張、止血帶等雜物，進而造成大火，他的妻子（62歲）、長女（38歲）、小兒子（32歲）、外孫（7月男嬰）、孫子（屋主長子的兒子，12歲）喪身。

    台中地檢署指出，鑑定顯示上述5人，因這場火災而吸入多量高溫有毒氣體（氰化物）與缺氧，導致多重器官衰竭等原因而死亡，向台中地院聲請羈押陳男獲准，之後，委託中國醫藥大學附設醫院進行鑑定，鑑定報告結論認為，陳男精神狀況不好，辨識行為違法，以及行為能力都顯著減低。

    檢方依證據與上述鑑定報告結論，認為陳男觸犯刑法173條的放火罪、276條的過失致死罪，向台中地院提起公訴，另外，也建議法院，考量陳男有危害公共安全之虞，依職權令入適當處所暫時安置。

    這場火警竄燒之際，陳男第一時間被鄰居救出，他宣稱起火之因，是屋內有蛇，他點燃防滑墊，或引燃高粱酒驅蛇，之後又改口說，他引燃隨身的洗腎用止血帶，用瓦斯爐點火驅蛇，家屬則說，陳男精神狀況不好，說話顛三倒四，上述說法不可信，不過，兒子也強調，他們希望不是父親（陳男）放火，也不相信是父親放火，但如果最終證明是父親，他們也只能接受事實，畢竟是自己的父親，「這是我們家的命」。

    這場火警造成祖孫共5人死亡，是一場人倫悲劇。（圖由消防局提供）

    這場火警造成祖孫共5人死亡，是一場人倫悲劇。（圖由消防局提供）

    這場火警造成祖孫共5人死亡，是一場人倫悲劇。（圖由消防局提供）

    這場火警造成祖孫共5人死亡，是一場人倫悲劇。（圖由消防局提供）

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