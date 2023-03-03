竹聯、四海幫成員合作 大搞「柬埔寨人口販運」與詐欺

警方拘捕8人，四海幫海功堂林姓成員（圖左）羈押。（警方提供）

2023/03/03 14:12

〔記者張瑞楨／台中報導〕刑事局電信偵查大隊第二隊等單位，上月14日查緝刑案，赫然發現竹聯幫、四海幫的成員，合作大搞「柬埔寨人口販運」與詐欺，以「免費招待香港旅遊」的誘餌，誘騙2男2女到柬埔寨，其中，2女在柬埔寨被轉賣3次，都是從事詐騙工作，檢方還發現他們從事「控車」，用瓦斯槍射擊不配合的人頭，打得鮮血淋漓或骨折，全案依「人口販運防制法」等罪名移送，四海幫海功堂林姓成員與陳姓女會計裁定羈押。

電信偵查大隊二隊指出，半年多前，有一男性被害人向警方報案，他說，自己誤信「免費招待至香港玩並招待食宿」謊言，與對方接洽時，對方改口說，是到香港去，辦國外銀行的帳戶，再把帳戶提供給詐欺集團使用，全程免費招待，事成可獲得10萬元不等酬勞，此人原本想去，卻事後反悔，對方卻以「機票買好了」為由，向他追討2萬元，他才會向警方報案。

警方耗時6個月，發現4人受騙（包含上述男子），其中1名男性，目前還在柬埔寨，另有王姓、葉姓兩名年僅21歲的女性被害人，誤信到香港免費旅遊之說，卻是直接被送到柬埔寨從事詐欺，還被先後轉賣3次（金額不詳），兩女去年底在柬埔寨警察協助下返台。

調查顯示，這個集團分成兩部分，第一部分是找人，或找詐欺的人頭帳戶，俗稱「控車」，由四海幫海功堂林姓小弟（31歲）負責，找到人之後，交給陳姓女會計（37歲）、竹聯幫地虎堂呂姓小弟（28歲）負責，安排到柬埔寨，兩幫派成員攜手合作，每誘騙一人到柬埔寨，可獲得5萬元不等酬勞。

專案小組上月14日執行治平專案，搜索拘提林男、呂男、陳女等8人到案，查扣手機4支、瓦斯槍2枝，依涉嫌「人口販運防制法」、「組織犯罪防制條例」、「洗錢防制法」及「詐欺罪」移送雲林地方檢察署偵辦，主嫌林男、陳女2人聲押獲准，其餘3萬至5萬元交保。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方搜索查扣的手機、瓦斯槍與刀子等證物。（警方提供）

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