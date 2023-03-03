環山獵人登山步道環狀線3月開通 大梨山再添觀光亮點

環山獵人登山步道環狀線3月開通，適合親子探訪。（記者張軒哲攝）

2023/03/03 12:40

〔記者張軒哲／台中報導〕近年受疫情影響，國旅大爆發，大梨山地區遊客增加，為提升環山部落景點特色，總長度約2.5公里環山獵人登山步道環狀線於今年2月6日完工，3月已全線開放，更以半穴居遺址群落和獵人射箭競技場等泰雅族元素建置遊憩節點，讓來訪遊客體驗傳統泰雅族文化，頗受好評。

台中市府觀旅局今日指出，此次投入工程經費3164萬元及交通部觀光局補助2736萬元，共計5900萬元建置「環山獵人登山步道」。觀旅局長陳美秀表示，梨山地區的環山部落位於南湖大山、中央尖山及雪山所環繞的山谷，是中橫宜蘭支線中最大的泰雅部落，地理位置緊鄰司界蘭溪，素有紫藤山城之美名，一向是山水愛好者的私房景點；觀旅局以減量設計、環境永續方式，打造具有部落文化傳承意義的登山步道，為梨山地區的觀光建設增添新亮點。

觀旅局指出，此次工程沿著泰雅族人狩獵古徑建設步道，以最低生態干擾方式將原本部分崩塌的野徑，利用現地材料建置砌塊石階梯及護坡駁坎，並以斜木樁工法將狹窄且難以通行的危險路段拓寬，增進遊憩安全；過於陡峭路段以原木階梯整建增加安全性，欄杆也採減量設計以三索欄杆施作，而需涉水而過的河道則以新建繩索橋跨越，使原本需要專業登山裝備才能前往的古獵徑變得更安全。

步道結合泰雅族部落元素設置具有特色的遊憩節點，如以原木及部落圖騰建構淨化祈福之地；將荒廢的半穴居遺址群落以木構造重新整建；聆聽部落需求，設置獵人射箭競技場；以疊石、織布紋路及繡眼畫眉鳥意象營造指標系統，讓前來遊憩的旅客除了體驗山林外，更能理解部落文化。

環山部落被群山環抱，景色清幽。（記者張軒哲攝）

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