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    德基水庫水位下滑速度快 水利署籲中部民眾節約用水

    德基水庫水位逐漸下降。（記者張軒哲攝）

    德基水庫水位逐漸下降。（記者張軒哲攝）

    2023/03/03 12:13

    〔記者張軒哲／台中報導〕近期南部水情嚴峻，中部也從年初至今未出現較大雨勢，攸關大台中地區民生用水之一的德基水庫，有效蓄水率逐日下降，德基水庫上個月22日蓄水率跌破8成後，今日上午蓄水率71.9%，近日恐跌破7成，水位下降速度偏快。水利署今日指出，近期春耕整田期，農業用水需求大，最近降雨比預估差很多，呼籲民眾要節約用水。

    中部地區2年前上半年面臨半世紀大旱，德基水庫前年5月水庫蓄水率一度下探3%，創47年來水位新低，隨著颱風季降雨，水情才緩解。去年梅雨季屢屢降雨，德基水庫6月蓄水率突破9成5，一度逼近滿水位，下半年蓄水率穩定維持在9成，但台中市今年少有降雨，德基水庫2月21日蓄水量為80.3%，22日為79.4%，今日上午7時蓄水率71.9/%。

    水利署副署長黃宏莆今日表示，每年2月中旬至3月15日左右，是台灣農田整田期，農民要淹田水，配合農耕用水，台中地區的鯉魚潭與德基水庫放水量會多一點，等3月下旬進入本田期之後，放水量就會比較少一些，目前德基水庫都在計畫內的放水量，但最近降雨情況比預估差很多，呼籲民眾要節約用水，防範未然。

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